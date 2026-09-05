Il a pu arpenter tranquillement son côté droit. Face à Auxerre vendredi, Zachary Athekame a marqué son premier but avec l'OL, profitant notamment des adaptations tactiques de Paulo Fonseca.

Avec le retour attendu de Julien Duranville et l'arrivée de Keito Nakamura, reverrons-nous prochainement le 4-4-2 en losange mis en place par Paulo Fonseca vendredi contre Auxerre (3-1) ? C'est une bonne question, mais il faudra patienter une semaine, et le déplacement au Paris FC (samedi 20h45) pour avoir une première réponse. En attendant, il semble que les joueurs, et notamment les latéraux, aient pris beaucoup de plaisir avec cette formule. Zachary Athekame a apprécié sa liberté d'action.

"On s'adapte, on peut jouer dans plusieurs compositions selon ce que le coach nous demande. Il faut ensuite l'appliquer le mieux possible. Je pense qu'avec ce losange on s'est très bien sentis. Ça change notre manière de jouer avec plus de monde au milieu et notamment Pavel Šulc entre les lignes comme il aime faire. Ça me laisse davantage d'espace dans le couloir à titre personnel", a-t-il résumé.

"La victoire est maîtrisée, surtout en deuxième période"

Supérieur à l'AJA, l'OL n'a pas tremblé pour gagner sa deuxième rencontre de Ligue 1. Après le revers face à Fenerbahçe (1-2) et le nul contre Le Havre (1-1), il fallait retrouver de la confiance. "Le fait d'ouvrir la marque, ça nous a fait du bien", a confirmé le Suisse. Qui a jugé le second acte meilleur que le premier. "On est satisfaits parce qu'on prend les trois points. On reste invaincus en championnat. La victoire est maîtrisée, surtout en deuxième période. En première, on encaisse ce but qui nous fait mal, mais après la pause, c'était mieux dans le contrôle, a-t-il analysé. On restait sur deux matchs avec des fins pas très heureuses, là, ça relance la dynamique."

En plus d'avoir des boulevards à exploiter, Zachary Athekame a fait preuve d'une belle finition pour ajuster son tir et inscrire sa première réalisation avec l'Olympique lyonnais. "Je vois le ballon qui arrive, je ne me pose pas de questions, je contrôle et je frappe, ça me réussit donc je suis très content. J'en avais déjà mis deux à peu près dans la même situation l'an dernier (avec l'AC Milan). On espère que ça va continuer à me sourire." Ce serait bon signe pour le club en tout cas.