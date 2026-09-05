Contre Auxerre, les recrues de l'OL ont frappé fort

Après seulement quelques matchs, les principales recrues estivales de l'OL ont marqué beaucoup de points. Et des buts, vendredi contre Auxerre (3-1).

Un mercato ne se juge pas seulement au bout de quelques semaines. Néanmoins, il est satisfaisant de voir qu'à l'OL, les recrues estivales de 2026 ont visiblement très vite pris leurs marques. Quatre d'entre elles ont intégré le 11, Kaïl Boudache est très intéressant pratiquement à chaque sortie, ne reste qu'à voir ce que donneront Mohamed Ouedraogo, Julien Duranville et Keito Nakamura. En attendant, l'affiche de vendredi contre Auxerre a matérialisé la plus-value, à l'instant T, des footballeurs fraîchement arrivés.

Certes, Loïs Openda n'a pas marqué malgré des occasions à la pelle. Mais le Belge a déjà frappé à deux reprises, tout en étant primordial par son activité sur le front de l'attaque. Et puis lors du succès 3-1 face à l'AJA, il s'est mué en passeur pour son latéral droit, Zachary Athekame. Le Suisse a profité du 4-4-2 en losange pour arpenter allègrement son couloir et se porter à l'avant. Ce qui a conduit à son tir croisé dans le petit filet. Trois minutes avant, c'est Felix Bacher, le central, qui avait repris victorieusement un corner d'Ernest Nuamah.

Les principaux renforts ont déjà trouvé leur place

Des arrières qui se muent en buteurs, et un symbole, quelque part, de leur importance déjà dans cette formation lyonnaise. "Nous sommes en train de créer une osmose. Les joueurs sont parfaitement entrés dans le collectif. Vous parlez de ceux qui ont marqué, mais Mads Bidstrup a réalisé une grande prestation en mettant énormément d'intensité, a insisté Paulo Fonseca. Il pourra être un élément important pour nous. Felix et Zachary ont très bien fait aussi. Je suis satisfait de leurs débuts, mais il reste encore des choses à améliorer."

Pour revenir sur le Danois, il est vrai que son activité est tout simplement monstrueuse. Face aux Bourguignons, c'est lui qui a gagné le plus de duels. Tout n'est pas parfait avec le ballon, il en a égaré quelques-uns sur des mauvais choix et des erreurs techniques. Mais dans la combativité et la récupération, son apport dans l'entrejeu est indéniable. Et cela va même au-delà. "On a pris des éléments forts mentalement. Ils ont une attitude vraiment positive, soulignait leur coach. Ce sont déjà des leaders, principalement Felix, Mads et Loïs. Ils communiquent beaucoup."

Athekame et les recrues heureux de leur intégration

On vient seulement de débuter septembre, mais on a l'impression de revivre un peu la même chose qu'à l'été 2025. L'an passé déjà, les recrues avaient, dans leur majorité, rapidement apporté leurs qualités aux Rhodaniens. Il était d'ailleurs encore question d'état d'esprit. "Je me sens bien. Je m'entends bien avec le reste de l'équipe et c'est vrai pour l'ensemble du vestiaire. On a un bon groupe qui bosse. Il y a une très bonne cohésion, que ce soit sur le terrain ou en dehors, confiait Zachary Athekame. Lorsque tu arrives ici, on essaye de bien t'intégrer les nouveaux. Je pense que ça se remarque sur la pelouse."

On espère avoir la confirmation de tout ça dans les semaines à venir. Ce sera le plus important. On pourra ensuite faire un bilan de ce mercato qui n'a pas été de tout repos, même si Matthieu Louis-Jean et ses collaborateurs ont anticipé autant que possible en vue des tours préliminaires de Ligue des champions. Finalement, seul Loïs Openda avait démarré contre Fenerbahçe (1-1, 1-2). Il n'y aura pas de C1 pour l'OL en 2026-2027, mais comme l'a rappelé Ernest Nuamah, "on a besoin de tout le monde." Effectivement, pour faire mieux que lors du précédent exercice, c'est tout l'effectif qui devra répondre présent. Et il semble avoir davantage d'options pour y parvenir.