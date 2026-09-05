Les sanctions sont tombées après OL - Fenerbahçe

L'UEFA a communiqué vendredi sur les sanctions après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe. Outre les amendes, Mattéo Guendouzi et Antonio Ferreira sont suspendus.

Voilà qui ne va pas faire les affaires de l'OL. Notamment financièrement, puisque l'UEFA a tapé assez fort après les débordements observés lors du barrage retour contre Fenerbahçe. Le communiqué est tombé vendredi, alors que l'instance européenne avait ouvert une enquête quelques heures après la rencontre du 26 août. Dans son viseur notamment, Mattéo Guendouzi, le milieu des Stambouliotes, et Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens lyonnais.

5 matchs de suspension, dont deux avec sursis, pour Antonio Ferreira

Le premier a écopé de quatre rencontres de suspension en C1, dont deux avec sursis, en plus de 50 000 euros d'amende. Son tort, avoir "provoqué des spectateurs et enfreint les règles élémentaires de bonne conduite." Son compère Mason Greenwood est pareillement puni pour une partie avec sursis. Il doit aussi s'acquitter d'une contravention de 30 000 euros. Le membre du staff de Paulo Fonseca, lui, ne doit rien payer, mais il sera privé des trois premières affiches de Ligue Europa "pour coups et blessures graves."

Il ne sera donc pas présent pour les déplacements à Anderlecht et Hoffenheim, ainsi que pour la réception de Crystal Palace. Il reviendra ensuite, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car un sursis de deux matchs s'ajoute à la décision. Rappelons qu'Antonio Ferreira a essayé de s'en prendre à Mattéo Guendouzi après les provocations de ce dernier envers le public. Un geste qui a déclenché une échauffourée.

Plus de 100 000 euros d'amende pour l'OL

Les deux clubs ont en plus reçu des amendes pour "troubles et usages d'objets interdits" (engins pyrotechniques, feux d'artifice). L'Olympique lyonnais doit 108 000 euros, soit 13 000 euros de moins que Fenerbahçe. Pas glorieux, mais au moins cela met fin au triste spectacle de cette soirée européenne achevée en eau de boudin.

Le résumé des sanctions pour l'OL