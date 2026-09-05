Ernest Nuamah loue "le travail collectif" après OL - Auxerre (3-1)

Passeur décisif puis buteur, Ernest Nuamah a été l'homme du match entre l'OL et Auxerre vendredi (3-1). Un "sentiment fantastique" pour l'attaquant après une longue traversée du désert.

Le moment de bonheur était déjà arrivé contre le Sparta Prague, au retour (3-0), lorsqu'il avait lancé l'OL vers la qualification au 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Mais depuis, c'était plus difficile pour Ernest Nuamah d'exister, avec notamment son côté très brouillon qui ressortait. Ce vendredi en revanche, nous avons eu le droit à sa très bonne version face à Auxerre (3-1). Un corner bien frappé pour la tête de Felix Bacher, puis une réalisation qu'il ne doit qu'à lui-même après un service de Pavel Šulc,

Forcément, et même s'il ne le montre pas publiquement, le Ghanéen était satisfait de sa soirée. "C'est un sentiment fantastique, nous prenons trois points à domicile. Il n'y a rien de mieux. Je suis très heureux de marquer mon premier but en Ligue 1 depuis longtemps (9 mars 2025 à Nice, NDLR). Ce n'était pas facile à vivre. Maintenant, je suis de retour et je veux simplement donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe", a-t-il plusieurs fois répété.

"Ce n'est pas seulement moi, on a besoin de tout le monde"

Sa performance va-t-elle l'aider à se lancer ? On l'espère pour lui et pour l'Olympique lyonnais, qui aura besoin de son attaquant au niveau auquel il était avant sa rupture du ligament croisé. "Oui, un offensif doit amener toutes ses qualités à sa formation. Je veux le faire encore plus avec des buts et des passes décisives, a-t-il martelé. Tout le monde sait ce que je peux faire, ce que je peux apporter. Je dois épauler mes coéquipiers. Mais ce n'est pas seulement moi, on a besoin de tout le monde. C'est un travail collégial qu'on va poursuivre tous ensemble."

Comme souvent lorsqu'il s'exprime, Ernest Nuamah a d'abord parlé du collectif et très peu de lui ou de sa prestation. "Notre équipe est très forte cette saison, il y a un bon groupe. Je pense que nous sommes solides avec un très bon état d'esprit, a affirmé le footballeur de 22 ans. Nous commençons bien le championnat et nous voulons gagner le maximum de matchs. Désormais, nous sommes concentrés sur la prochaine rencontre (au Paris FC samedi 12) qui sera également très importante."