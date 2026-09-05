Agressions après OL - Le Havre : trois suspects arrêtés vendredi

Trois hommes ont été arrêtés vendredi autour de Lyon. Un trentenaire, notamment, est soupçonné d’être l’auteur principal des violences commises envers un couple après OL - Le Havre le week-end dernier.

Vendredi, trois hommes ont été interpellés dans l’agglomération lyonnaise, a appris l'AFP. Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre de l’agression d’un couple, Meriem Bouchedda, élue à Rillieux-la-Pape, et son compagnon, à la sortie du match de l’OL contre Le Havre le week-end dernier.

Les trois suspects, tous trentenaires et dotés de casiers judiciaires, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte après les faits. "Le principal mis en cause, âgé de 33 ans, connu pour diverses infractions notamment liées aux stupéfiants, reconnaît les violences" survenues samedi soir près du stade de l’OL à Décines-Charpieu, a ajouté une source.

Deux enquête sont en cours

Juste avant la partie, deux autres personnes, dont un jeune de 17 ans, ont également été rouées de coups aux abords de l'enceinte. À ce jour, "aucun élément ne permet de lier les deux séquences", a précisé cet informateur proche du dossier. Pour ces faits, survenus vers 20h45, "l’hypothèse privilégiée actuellement est celle d’une rixe entre deux groupes de supporteurs antagonistes, qui pourraient s’être donné rendez-vous", a-t-il précisé. Il évoque une vingtaine de personnes de chaque côté.

Le Parquet a confirmé avoir ouvert deux enquêtes pénales distinctes pour "violences aggravées suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours". En raison de ces événements et "des tensions des derniers jours", le dispositif policier était renforcé pour le duel OL - Auxerre vendredi.

Durant cette affiche gagnée par les Rhodaniens, le représentant du kop virage nord, le Bad Gones, a pris la parole au sujet de l'affaire impliquant Meriem Bouchedda et son conjoint. Cité par Le Progrès, il a affirmé que le collectif "refusera de se faire traîner dans la boue. On est respectable et on mérite d'être respecté." Il aurait l'intention de porter plainte pour diffamation. Selon lui, l'intervention des membres du kop le soir des faits visait à porter assistance à la victime.