OL : Matthieu Louis-Jean dresse son bilan du mercato

Matthieu Louis-Jean estime qu'il "aurait pu mieux faire" lors de ce mercato d'été. Mais le directeur sportif se dit "assez content" du bilan global.

Le match de vendredi face à Auxerre donne de l'eau à son moulin. Après la victoire 3 à 1 contre l'AJA lors de la troisième journée de championnat, Matthieu Louis-Jean est venu sur le plateau de Ligue 1+. Le directeur sportif était sans doute très heureux de voir Felix Bacher et Zachary Athekame faire la différence. Sans oublier les bonnes performances de Mads Bidstrup et de Loïs Openda, à qui il ne manquait que la réussite. Les recrues prennent progressivement leurs marques.

"On est mieux armés"

Le dirigeant, lui, estime que le club "aurait pu faire mieux. On a vendu pour environ 70 millions d’euros (69,5 M€), c’est assez conséquent. Cela aurait pu être mieux, mais on est assez contents, surtout pour les arrivées, a-t-il confié. On voit encore ce soir (vendredi) qu’on a un effectif complet. On cherchait cela avec la cellule de recrutement et Paulo Fonseca. Il fallait être plus exhaustif que la saison dernière, notamment pour la rotation. On est mieux armés."

Au-delà du cas Nicolas Tagliafico, Matthieu Louis-Jean a détaillé pourquoi Youssouf Fofana n'a finalement pas signé avec les Lyonnais. "On n’a pas pu en raison de la problématique économique, notamment avec la masse salariale. On cherchait un profil athlétique, capable de casser les lignes, cela aurait été un plus." Le milieu rhodanien est néanmoins bien fourni, avec des postes doublés, comme pour l'ensemble du 11. Maintenant, reste à mettre tout cela en musique.