Malick Fofana adresse un message d’adieu à l’OL

Alors que son départ de l’OL est officiel depuis quelques jours, Malick Fofana a publié ce vendredi un message sur ses réseaux sociaux pour remercier le club et ses supporters.

Le joueur a tenu à marquer le coup sur les réseaux sociaux en adressant un message de remerciement à l’Olympique lyonnais. Après deux ans et demi passés sous les couleurs du club, l'ailier s'est envolé pour Sunderland le 1er septembre. Un transfert assez rocambolesque qui ne l'a pas empêché de faire ses adieux à l'OL. Dans sa publication, le footballeur de 21 ans remercie ses coéquipiers, le staff ainsi que "toutes les personnes qui l’ont accompagné durant son aventure ici". Il n’oublie pas non plus les supporters, saluant "leur soutien, leur passion et les souvenirs partagés au stade."

"Porter ce maillot a été une grande fierté"

L'attaquant revient également sur la "fierté" d’avoir représenté la formation rhodanienne et sur les souvenirs qu’il conservera de cette période. "Je garderai beaucoup de beaux moments de cette période et une vraie reconnaissance pour tout ce que le club m’a apporté", affirme-t-il.

Malick Fofana a conclu son message en annonçant l’ouverture d’un nouveau chapitre de sa carrière : "Merci pour tout, Lyon. ❤️💙".