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Keito Nakamura avec le Japon
Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Keita Iijima / The Yomiuri Shimbun via AFP)

OL - Keito Nakamura : "C’est quelque chose de très spécial d’être le premier Japonais à évoluer dans ce grand club"

  • par Alban Nivet

    • Arrivé cet été à l’OL, Keito Nakamura est devenu le premier joueur japonais de l’histoire du club. Une particularité qui dépasse largement la simple statistique pour l’attaquant, conscient de représenter aussi les supporters de son pays.

    Keito Nakamura a marqué l’histoire de l'Olympique lyonnais avant même de disputer ses premières minutes sous ce maillot. En rejoignant les Rhodaniens en ce mois de septembre, l'ailier japonais est devenu le premier membre de son pays à évoluer chez les septuples champions de France. Une distinction qui compte pour le principal intéressé. "Pour moi, c’est quelque chose de très spécial d’être le premier Japonais à évoluer dans ce grand club. J’en suis très honoré", a-t-il expliqué au média de l'OL.

    Un symbole pour les supporters japonais

    L'ex-Rémois ne considère pas cette particularité comme une simple ligne supplémentaire dans son parcours. Le footballeur de 25 ans mesure également ce que son arrivée peut représenter pour les supporters nippons, mais aussi pour ses compatriotes qui viendraient évoluer en France. "Oui, bien sûr. C’est important pour les fans et pour moi", a-t-il reconnu.

    L’attaquant espère désormais que son passage à l’OL contribuera à renforcer les liens entre sa nouvelle formation, la Ligue 1 et le football japonais. "Je pense qu’à l’avenir, les joueurs japonais susciteront peut-être davantage l’intérêt de cette équipe et du championnat. C’est très bien", a-t-il ajouté. Avec cette arrivée, Keito Nakamura porte donc une responsabilité particulière. Au-delà de ses performances sportives, ses premiers mois à Lyon pourraient contribuer à ouvrir davantage la porte du ballon rond dans l'Hexagone aux fans et aux footballeurs nippons.

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