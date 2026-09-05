Dans une vidéo publiée après son départ, Ainsley Maitland-Niles adresse un long message aux supporters de l’Olympique lyonnais. L’Anglais revient sur ses trois années à Lyon, les moments forts de son aventure et les personnes qui l'ont accompagné.

Ainsley Maitland-Niles a choisi les mots pour tourner la page. Dans sa vidéo d’adieu partagée sur ses réseaux sociaux, il raconte son arrivée dans une nouvelle ville, un nouveau club et la rencontre de nouvelles personnes. Une découverte qui, au fil du temps, a dépassé le cadre du football. "Lyon est devenu bien plus qu'une simple étape de ma carrière. C'est devenu une partie intégrante de ma vie", explique-t-il. Le joueur évoque également les périodes plus difficiles, sur le terrain comme en dehors, sans laisser ces moments prendre le dessus sur les souvenirs qu’il conservera.

Le penalty face à Brest et le lob contre Paris

Au cours de ses 119 matchs disputés sous le maillot rhodanien, l'Anglais a vécu de nombreuses parties marquantes. Deux actions ressortent particulièrement de son passage à l'OL : son lob face au Paris Saint-Germain et son penalty inscrit à la dernière seconde contre Brest, pour une victoire 4-3. Ces deux images rappellent les émotions que le polyvalent footballeur a pu offrir aux supporters. Son bilan compte également six buts et seize passes décisives en trois saisons. Mais il a aussi par séquences frustré les observateurs par l'inconstance dont il a fait preuve sur certaines phases.

Un dernier merci aux supporters

Dans la suite de son message, Ainsley Maitland-Niles remercie ses coéquipiers, les entraîneurs, le staff médical et l’ensemble des salariés du club. Il adresse également une attention particulière aux fans, dont il souligne la présence dans les bons comme dans les mauvais moments. "J'ai toujours ressenti votre présence, votre passion et votre soutien", assure-t-il. Le nouveau membre d'Everton insiste sur l’honneur qu’il a ressenti en portant cette tunique, avant de conclure son message par quelques mots en français : "Merci pour tout Lyon, vive les Gones."