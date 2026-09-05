Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

"Vive les Gones" : le dernier message d’Ainsley Maitland-Niles à l’OL

  • par Alban Nivet
  • 5 Commentaires

    • Dans une vidéo publiée après son départ, Ainsley Maitland-Niles adresse un long message aux supporters de l’Olympique lyonnais. L’Anglais revient sur ses trois années à Lyon, les moments forts de son aventure et les personnes qui l'ont accompagné.

    Ainsley Maitland-Niles a choisi les mots pour tourner la page. Dans sa vidéo d’adieu partagée sur ses réseaux sociaux, il raconte son arrivée dans une nouvelle ville, un nouveau club et la rencontre de nouvelles personnes. Une découverte qui, au fil du temps, a dépassé le cadre du football. "Lyon est devenu bien plus qu'une simple étape de ma carrière. C'est devenu une partie intégrante de ma vie", explique-t-il. Le joueur évoque également les périodes plus difficiles, sur le terrain comme en dehors, sans laisser ces moments prendre le dessus sur les souvenirs qu’il conservera.

    Le penalty face à Brest et le lob contre Paris

    Au cours de ses 119 matchs disputés sous le maillot rhodanien, l'Anglais a vécu de nombreuses parties marquantes. Deux actions ressortent particulièrement de son passage à l'OL : son lob face au Paris Saint-Germain et son penalty inscrit à la dernière seconde contre Brest, pour une victoire 4-3. Ces deux images rappellent les émotions que le polyvalent footballeur a pu offrir aux supporters. Son bilan compte également six buts et seize passes décisives en trois saisons. Mais il a aussi par séquences frustré les observateurs par l'inconstance dont il a fait preuve sur certaines phases.

    Un dernier merci aux supporters

    Dans la suite de son message, Ainsley Maitland-Niles remercie ses coéquipiers, les entraîneurs, le staff médical et l’ensemble des salariés du club. Il adresse également une attention particulière aux fans, dont il souligne la présence dans les bons comme dans les mauvais moments. "J'ai toujours ressenti votre présence, votre passion et votre soutien", assure-t-il. Le nouveau membre d'Everton insiste sur l’honneur qu’il a ressenti en portant cette tunique, avant de conclure son message par quelques mots en français : "Merci pour tout Lyon, vive les Gones."

    à lire également
    Malick Fofana félicité par Zachary Athekame lors de Toulouse - OL
    Malick Fofana adresse un message d’adieu à l’OL
    5 commentaires
    1. Avatar
      OLand - sam 5 Sep 26 à 15 h 17

      6 buts ?? j'aurais parié qu'il en avait mis bien plus !!

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - sam 5 Sep 26 à 15 h 29

        6 buts, 16 passesD, décisif toutes les 419 min de jeu effectif.
        C'est pas ridicule

        Signaler
        1. Avatar
          Gerland Era - sam 5 Sep 26 à 15 h 38

          Il a eu des baisses de régime, dont une un peu trop longue, depuis le printemps dernier, mais c'est un joueur capable de faire de bonnes choses, surtout sur le plan offensif. Mais comme Abner, il n’aime pas trop défendre et il a fonc des absences défensives. C'est clairement pas le joueur pour etre serein dans une defense à 4. Il s'exprime mieux en jouant plus haut.

    2. RBV
      RBV - sam 5 Sep 26 à 15 h 42

      Ah merci O&L !!!! Je me disais que de ne mettre que celui de Fofana était un peu dommage…
      Surtout quand on voit ce magnifique message de AMN.

      Signaler
    3. Avatar
      Cicinho2 - sam 5 Sep 26 à 15 h 45

      Je l'ai bien aimé, malgré ses passages à vide, il aura fait le taf, un peu déçu qu'il ait été pris en grippe comme ça à la fin
      Avec un joueur pour le seconder l'an passé, ça aurait surement aidé à le maintenir à un niveau plus haut plus constant
      Bonne route à lui

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes ira en Suisse pour démarer 16:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    "Vive les Gones" : le dernier message d’Ainsley Maitland-Niles à l’OL 15:10
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL académie : les rendez-vous au programme ce week-end 14:20
    Fleury - OL Lyonnes (1-7) : "Une performance excellente", pour Jonatan Giráldez 13:30
    Malick Fofana félicité par Zachary Athekame lors de Toulouse - OL
    Malick Fofana adresse un message d’adieu à l’OL 12:40
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    OL : Matthieu Louis-Jean dresse son bilan du mercato 11:50
    Des supporters devant le Parc OL
    Agressions après OL - Le Havre : trois suspects arrêtés vendredi 11:00
    Ernest Nuamah loue "le travail collectif" après OL - Auxerre (3-1) 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    Les sanctions sont tombées après OL - Fenerbahçe 09:25
    Contre Auxerre, les recrues de l'OL ont frappé fort 08:40
    Après OL - Auxerre (3-1), Zachary Athekame valide le nouveau système 08:00
    Paulo Fonseca après OL - Auxerre (3-1) : "L'équipe a très bien réagi" 07:30
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    OL Lyonnes sans pitié avec Fleury pour la première journée de D1 (1-7) 04/09/26
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : quelle suite pour Nicolas Tagliafico ? La réponse de Matthieu Louis-Jean 04/09/26
    OL - Auxerre (3-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 04/09/26
    Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1) 04/09/26
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    Fleury - OL Lyonnes : le premier 11 de Giráldez avec Tarciane, Paralluelo et Katoto 04/09/26
    Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
    OL : Abner et Pavel Šulc titulaires face à Auxerre 04/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut