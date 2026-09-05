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Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL académie : les rendez-vous au programme ce week-end

  • par Alban Nivet

    • L'académie de l’Olympique lyonnais sera sur plusieurs fronts ce week-end. Trois équipes disputeront leur rencontre de championnat, avec la réserve en National 2, les U19 à Metz et les U17 à domicile face au FC Chalonnais.

    Le week-end débutera avec l’entrée en lice de la réserve pour sa deuxième journée de National 2. Les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse de l’US Feurs, avec un coup d’envoi prévu à 18 heures. Après le match nul face à Bourgoin (0-0), la réserve rhodanienne retrouvera les terrains samedi 5 septembre. Gueïda Fofana et ses ouailles aimeraient, avec peut-être Rémi Himbert, non utilisé contre Auxerre vendredi (3-1), et sans Mathys De Carvalho, faire fructifier ce premier déplacement de 2026-2027.

    Les U19 féminines entament la défense de leur titre

    Les U19 ont essuyé deux défaites à domicile lors des deux premières journées, 1-3 face à Clermont et 1-2 face au FC Annecy. Ils se rendront à Metz pour la troisième rencontre de championnat. La confrontation commencera à 11 heures dimanche. Le rebond est obligatoire pour Karim Bounouara et ses troupes, avant qu'une mauvaise spirale ne vienne déjà plomber le début de saison.

    À la même heure, les U19 d'OL Lyonnes lanceront leur exercice. Elles accueilleront Strasbourg. Le début de la défense de leur titre acquis en mai. Enfin, les U17 masculins clôtureront le week-end de l’académie. Ils sont classés à la 8e place et restent sur une défaite face au FC Lyon (1-0) après avoir gagné à domicile face à Torcy (3-1). Ils recevront le FC Chalonnais dimanche à 15 heures pour la troisième journée.

    Le programme de l’Académie :

    Samedi 5 septembre, 18h : US Feurs - OL 2 - National 2, J2

    Dimanche 6 septembre, 11h : FC Metz - OL U19 - Championnat national U19, J3

    6 septembre, 11h : OL U19 F - RC Strasbourg Alsace - Championnat national féminin U19, J1

    Dimanche 6 septembre, 15h : OL U17 - FC Chalonnais - Championnat national U17, J3

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