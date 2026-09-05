Aucun souci pour OL Lyonnes lors de son entrée en matière en D1. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont balayé Fleury vendredi (1-7).

Il peut parfois être délicat d'entamer un championnat lorsqu'on est grandement favori. La mise en route n'est pas toujours évidente, on le voit avec le PSG en Ligue 1. Mais pour OL Lyonnes, a priori, aucun problème à l'horizon. Vendredi, Fleury a subi de plein fouet la puissance d'une formation qui peaufine encore son 3-5-2. Car oui, malgré l'ampleur du score (1-7), ce système est encore en phase d'apprentissage. Une volonté de Jonatan Giráldez depuis la préparation.

Après la rencontre, l'Espagnol était logiquement ravi du visage affiché. "Ce n’était pas parfait car on a pris un but, mais de manière générale je suis très satisfait. L’équipe a mis beaucoup d’intensité et a eu la volonté d’attaquer pendant tout le match, louait-il auprès des médias présents sur place. La performance a été excellente. La disposition offensive sur laquelle on travaille depuis ces dernières semaines a fonctionné. Je sais qu’avec la qualité du groupe, on peut jouer avec la possession et se créer beaucoup d’occasions comme ce qu’on a fait."

"Le PFC sera une confrontation difficile la semaine prochaine"

Maintenant, tous les adversaires ne laisseront pas autant de largesses aux attaquantes rhodaniennes. Le Paris FC, notamment, devrait proposer un duel plus équilibré. Cette première réception de l'exercice en D1 aura lieu le samedi 12 septembre à 13h30. "Le PFC sera une confrontation difficile la semaine prochaine. Lors de notre première opposition contre elles la saison dernière, nous n’avions pas gagné (la deuxième en réalité, 0-0, NDLR), mais nous sommes prêts."