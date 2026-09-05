Actualités
Jule Brand avec OL Lyonnes
Jule Brand avec OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes ira en Suisse pour démarer

  • par Gwendal Chabas

    • Voyage en Suisse puis réception de Chelsea. OL Lyonnes connaît désormais son calendrier pour la phase de classement de la Ligue des champions.

    Depuis vendredi, OL Lyonnais sait à quelle sauce il sera mangé - ou non - pour la phase de classement de la Ligue des champions. S'il faudra se frotter à deux écuries anglaises, on peut penser que le groupe de Jonatan Giráldez a les moyens de bien s'en sortir. On regardera néanmoins attentivement les deux confrontations face à Chelsea (30 septembre) et à Londres, face à Arsenal (19 novembre).

    Retour à Décines le 30 septembre pour Sonia Bompastor

    L'UEFA a diffusé ce samedi le calendrier, et l'on sait donc que l'unique rencontre à 18h45 des Lyonnaises sera à l'extérieur, pour leur entrée en lice le 23 septembre chez les Suissesses du Servette FC. Elles recevront ensuite leur ancienne entraîneure, Sonia Bompastor. Puis, le 28 octobre, ce sera au tour de l'Inter Milan de venir à Décines. Les deux adversaires italiens s'enchaîneront, car un déplacement à Turin attend les coéquipières de Melchie Dumornay, contre la Juventus, le 11 novembre.

    Enfin, cette première partie de la campagne se conclura à la maison, face au BK Häcken le 16 décembre à 21 heures. Après quoi, il serait bien que les dernières finalistes figurent parmi les quatre premiers. Cela leur éviterait un barrage avant d'éventuels quarts de finale. Voilà qui permettra aussi au staff d'affiner la préparation en vue de ces rendez-vous européens.

    Le calendrier d'OL Lyonnes en Ligue des champions

    • Servette FC - OL Lyonnes le 23 septembre à 18h45
    • OL Lyonnes - Chelsea le 30 septembre à 21 heures
    • OL Lyonnes - Inter Milan le 28 octobre à 21 heures
    • Juventus Turin - OL Lyonnes le 11 novembre à 21 heures
    • Arsenal - OL Lyonnes le 19 novembre à 21 heures
    • OL Lyonnes - BK Häcken le 16 décembre à 21 heures
    à lire également
    Fleury - OL Lyonnes (1-7) : "Une performance excellente", pour Jonatan Giráldez

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes ira en Suisse pour démarer 16:00
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    "Vive les Gones" : le dernier message d’Ainsley Maitland-Niles à l’OL 15:10
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL académie : les rendez-vous au programme ce week-end 14:20
    Fleury - OL Lyonnes (1-7) : "Une performance excellente", pour Jonatan Giráldez 13:30
    Malick Fofana félicité par Zachary Athekame lors de Toulouse - OL
    Malick Fofana adresse un message d’adieu à l’OL 12:40
    Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    OL : Matthieu Louis-Jean dresse son bilan du mercato 11:50
    Des supporters devant le Parc OL
    Agressions après OL - Le Havre : trois suspects arrêtés vendredi 11:00
    Ernest Nuamah loue "le travail collectif" après OL - Auxerre (3-1) 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    Les sanctions sont tombées après OL - Fenerbahçe 09:25
    Contre Auxerre, les recrues de l'OL ont frappé fort 08:40
    Après OL - Auxerre (3-1), Zachary Athekame valide le nouveau système 08:00
    Paulo Fonseca après OL - Auxerre (3-1) : "L'équipe a très bien réagi" 07:30
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    OL Lyonnes sans pitié avec Fleury pour la première journée de D1 (1-7) 04/09/26
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : quelle suite pour Nicolas Tagliafico ? La réponse de Matthieu Louis-Jean 04/09/26
    OL - Auxerre (3-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 04/09/26
    Un OL convaincant bat logiquement Auxerre (3-1) 04/09/26
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    Fleury - OL Lyonnes : le premier 11 de Giráldez avec Tarciane, Paralluelo et Katoto 04/09/26
    Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
    OL : Abner et Pavel Šulc titulaires face à Auxerre 04/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut