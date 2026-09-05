Ligue des champions : OL Lyonnes ira en Suisse pour démarer

Voyage en Suisse puis réception de Chelsea. OL Lyonnes connaît désormais son calendrier pour la phase de classement de la Ligue des champions.

Depuis vendredi, OL Lyonnais sait à quelle sauce il sera mangé - ou non - pour la phase de classement de la Ligue des champions. S'il faudra se frotter à deux écuries anglaises, on peut penser que le groupe de Jonatan Giráldez a les moyens de bien s'en sortir. On regardera néanmoins attentivement les deux confrontations face à Chelsea (30 septembre) et à Londres, face à Arsenal (19 novembre).

Retour à Décines le 30 septembre pour Sonia Bompastor

L'UEFA a diffusé ce samedi le calendrier, et l'on sait donc que l'unique rencontre à 18h45 des Lyonnaises sera à l'extérieur, pour leur entrée en lice le 23 septembre chez les Suissesses du Servette FC. Elles recevront ensuite leur ancienne entraîneure, Sonia Bompastor. Puis, le 28 octobre, ce sera au tour de l'Inter Milan de venir à Décines. Les deux adversaires italiens s'enchaîneront, car un déplacement à Turin attend les coéquipières de Melchie Dumornay, contre la Juventus, le 11 novembre.

Enfin, cette première partie de la campagne se conclura à la maison, face au BK Häcken le 16 décembre à 21 heures. Après quoi, il serait bien que les dernières finalistes figurent parmi les quatre premiers. Cela leur éviterait un barrage avant d'éventuels quarts de finale. Voilà qui permettra aussi au staff d'affiner la préparation en vue de ces rendez-vous européens.

Le calendrier d'OL Lyonnes en Ligue des champions