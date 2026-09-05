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Michele Kang, propriétaire de l'OL
Michele Kang, propriétaire de l’OL (@O&L)

L'OL reste en Bourse, mais s'apprête à changer de marché

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est l'information à retenir du conseil d'administration qui s'est tenu jeudi. Au-delà du changement de dénomination officiel, OL Groupe entamera à partir d'octobre un basculement vers un autre marché boursier.

    C'était probablement le dernier conseil d'administration sous le nom Eagle Football Group. Jeudi, les membres du CA ont tenu une réunion dont le compte-rendu est tombé vendredi matin. Et comme cela avait été annoncé en juin au moment de la reprise de la société par Michele Kang, il est prévu qu'EFG prenne le 16 octobre prochain, lors d'une assemblée générale, le nom d'Olympique lyonnais Groupe. Un retour aux sources puisque c'était ainsi qu'elle s'appelait du temps de Jean-Michel Aulas, et jusqu'en avril 2024. Une entité qui devrait écumer un nouveau marché boursier.

    Il s'agit DU point à retenir du communiqué de cette fin de semaine. Lors du rassemblement de la mi-octobre, tous les décideurs délibéreront sur le "projet de transfert de la cotation des titres de la Bourse Euronext Paris vers Euronext Growth." Un bouleversement qui "vise à permettre à la Société d’être admise à la cotation sur un marché plus approprié à sa
    taille et à sa capitalisation boursière"    , est-il précisé.

    La démarche du basculement sur le nouveau marché se terminera en décembre

    Ce dernier est conçu davantage pour les petites et moyennes entreprises. Il a la particularité d'être moins contraignant en matière d’accès ou d’obligations d’informations. Cet assouplissement des formalités permettrait à l'OL Groupe de diminuer certains coûts. Cependant, il précise qu'il a encore l'intention de partager "dans les quatre mois suivant la clôture de son exercice social, soit au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport incluant ses comptes annuels sociaux et consolidés." Les documents financiers semestriels et trimestriels seront également toujours consultables.

    Ce changement suivra certaines échéances. La conclusion complète interviendra courant décembre, après l'OPA lancée par Olympe Bidco, la société de Michele Kang qui a repris la majorité du capital d'EFG en juin.

    Des changements au CA

    On précisera enfin que le CA du Groupe a acté les démissions de trois membres jeudi : Jean-Pierre Conte, depuis le 26 juin 2026, ainsi que de Sharad Tehranchi et Deborah Andrews, avec effet immédiat. Il est donc actuellement composé de quatre personnes : Michele Kang, la présidente, et trois administrateurs indépendants, Gilbert Saada, Nathalie Dechy et Victoria Westcott. Tous trois forment par ailleurs le comité d'audit.

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    1. Mimoun
      Mimoun - sam 5 Sep 26 à 17 h 51

      Nathalie Dechy c'est la taupe de Cavegone dans le staff...

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