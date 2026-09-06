OL - Mercato : le serpent de mer Benzema a refait surface

À chaque fin de contrat de Karim Benzema, le dossier de l'attaquant revient sur la table à l'OL. Cet été n'y a pas échappé, même si le Ballon d'Or 2022 semblait davantage disposé que d'habitude.

C'est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs années. Karim Benzema viendra-t-il boucler la boucle à l'OL avant de mettre un terme à sa carrière ? Au moment de son départ du Real Madrid il y a trois ans, de nombreux supporters lyonnais l'espéraient. Finalement, encore à un niveau plus que correct puisqu'il avait réussi à remporter le Ballon d'Or un an auparavant, le Brondillant avait opté pour l'Arabie saoudite avec ses millions de dollars et un statut d'ambassadeur jusqu'en juin 2030. Toutefois, le sujet était revenu sur la table l'hiver dernier, au moment où Benzema souhaitait quitter Al-Ittihad. Peine perdue une fois de plus avec la poursuite de l'aventure saoudienne, mais du côté d'Al-Hilal. Une parenthèse de quelques mois puisque les deux parties ont trouvé un accord pour rompre le contrat de l'attaquant dimanche dernier.

Un rôle d'ambassadeur contraignant ?

Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la rumeur Benzema revienne sur la table, d'autant plus avec un statut de joueur libre. Et, d'après L'Équipe, il semblerait que "KB9" ait été un peu plus disposé qu'il ne l'était huit mois avant quand il déclarait : "C'est délicat de dire :"J'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça." Selon nos confrères, Karim Benzema était prêt à revenir jouer gratuitement (ce qui est légalement impossible) et l'idée plaisait à la direction lyonnaise. Le mariage tant attendu enfin réalisé ? La réalité serait tout autre puisque le statut d'ambassadeur bloquerait cette perspective, tout comme celle de jouer ailleurs qu'en Saudi Pro League. Alors plutôt qu'un retour à l'OL, l'heure de la retraite ?