Plus de solutions et donc plus de variété dans le jeu pour l’OL ?

Vendredi soir, Paulo Fonseca a innové face à l’AJ Auxerre. Manquant de solutions à gauche, le Portugais a choisi de disposer l’OL dans un 4-4-2 losange. Un schéma tactique qui a convaincu.

En cherchant à se rassurer, l’OL ne pouvait pas tomber mieux qu'Auxerre. Bon dernier du championnat, le club bourguignon a confirmé sa mauvaise passe avec un troisième revers de suite en Ligue 1. Pourtant, l’AJA a donné du fil à retordre à son adversaire vendredi à Décines. Mais, à l’heure où le mercato a refermé ses portes et que les considérations des uns et des autres ont pris fin, la formation rhodanienne a retrouvé un peu de baume au cœur avec ce succès 3-1. Une deuxième victoire en trois matchs qui porte le sceau des recrues (Athekame, Bacher buteurs mais aussi Bidstrup) mais également d’une nouvelle réorganisation tactique.

Le départ de Fofana a-t-il changé la donne ?

La veille du match, Paulo Fonseca l’avait quelque peu annoncé, en répondant à la question d’une association Openda - Sulc. Cependant, ce ne furent pas le Belge et le Tchèque associés sur le front de l’attaque. Le 4-4-2 losange utilisé contre Auxerre a permis à Ernest Nuamah de faire équipe avec Openda, Pavel Šulc occupant un rôle de meneur dans un triangle offensif inversé. Une nouveauté tactique à laquelle le coach a fait allusion après la rencontre. "Il nous manquait un joueur à gauche, mais on a des solutions et on a créé ça pour avoir Pavel (Sulc) près de la ligne offensive. Et aussi car lors du dernier match, Will (Still) a voulu que son équipe presse avec beaucoup de joueurs à l’intérieur du jeu."

Des latéraux plus offensifs

Le travail de sape d’un Sulc, couplé à l’activité hors norme d’un Mads Bidstrup juste derrière lui, ont permis à l’OL d’harceler le porteur auxerrois et cela a débouché sur plusieurs récupérations hautes. Si le 4-4-2 losange est un système pas toujours très simple à appréhender et qui demande beaucoup d’efforts, cela a permis à l’OL d’évoluer un cran plus haut, avec des latéraux (Athekame et Abner) bien plus présents dans le secteur offensif. Le nombre de centres a été au rendez-vous, preuve que la formation lyonnaise a usé de ces espaces dans les couloirs. "Je pense qu'avec ce losange on s'est très bien sentis. Ça change notre manière de jouer avec plus de monde au milieu et notamment Pavel Šulc entre les lignes comme il aime faire. Ça me laisse davantage d'espace dans le couloir à titre personnel", a déclaré Zachary Athekame après le match.

"On peut jouer dans différentes compositions"

De son côté, Loïs Openda s’est senti bien moins seul avec Nuamah et Sulc, plus proches de lui. Si le Belge a vendangé "car j’avais peut-être trop envie de marquer", ce trio offensif resserré a permis à Ernest Nuamah d’être plus proche du but et donc d’ouvrir son compteur but. "On s’adapte à ce que demande le coach, qui me voulait plus proche du but. Ceci m’a offert plus de chances de marquer. On s’est créé beaucoup d’occasions, on a fait de belles choses, et on a été solides." Après le système sans vrai attaquant la saison passée, l’OL a encore ajouté une corde à son arc avec ce 4-4-2 losange. Une diversité tactique qui peut permettre de s’adapter bien plus facilement à l’adversaire et de lui créer plus de problèmes. Même si l’adversité sera parfois bien plus robuste que la bourguignonne.