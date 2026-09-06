OL - Auxerre (3-1) : Moussa Niakhaté a disputé sa 100e en Ligue 1

De nouveau titulaire dans l’arrière-garde de l’OL, Moussa Niakhaté a passé un cap symbolique contre Auxerre. Le Sénégalais a disputé son 100e match en Ligue 1, après ses débuts à Valenciennes en Ligue 2 puis à Metz dans l'élite.

Il n’y a pas eu de deuxième clean sheet cette saison après Toulouse. Vendredi soir, l’OL a concédé un nouveau but et sans la VAR, Archer aurait pu s’offrir un doublé. Toutefois, ce but encaissé face à Auxerre n’a rien enlevé à la joie lyonnaise de signer un deuxième succès en trois matchs en Ligue 1. Cette victoire (3-1) a été la cerise sur le gâteau pour Moussa Niakhaté qui a vécu une soirée spéciale au Parc OL. En entrant sur la pelouse décinoise sous les coups de 19h, le défenseur a passé un cap symbolique dans le championnat de France.

Un premier match en août 2017

À 30 ans, le Sénégalais a disputé son 100e match en Ligue 1. Pas seulement sous les couleurs de l’OL, avec qui il a désormais joué 90 matchs toutes compétitions confondues, mais aussi celles du FC Metz, évoluant avant tout en Ligue 2 avec Valenciennes son club formateur. Parti pendant six ans à l’étranger (Mayence, Nottingham Forest), Moussa Niakhaté aura donc mis neuf ans à franchir ce cap après son premier match le 12 août 2017 avec les Grenats.