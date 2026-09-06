OL - Auxerre (3-1) : Moussa Niakhaté a disputé sa 100e en Ligue 1

De nouveau titulaire dans l’arrière-garde de l’OL, Moussa Niakhaté a passé un cap symbolique contre Auxerre. Le Sénégalais a disputé son 100e match en Ligue 1, après ses débuts à Valenciennes en Ligue 2 puis à Metz dans l'élite.
Il n’y a pas eu de deuxième clean sheet cette saison après Toulouse. Vendredi soir, l’OL a concédé un nouveau but et sans la VAR, Archer aurait pu s’offrir un doublé. Toutefois, ce but encaissé face à Auxerre n’a rien enlevé à la joie lyonnaise de signer un deuxième succès en trois matchs en Ligue 1. Cette victoire (3-1) a été la cerise sur le gâteau pour Moussa Niakhaté qui a vécu une soirée spéciale au Parc OL. En entrant sur la pelouse décinoise sous les coups de 19h, le défenseur a passé un cap symbolique dans le championnat de France.
Un premier match en août 2017
À 30 ans, le Sénégalais a disputé son 100e match en Ligue 1. Pas seulement sous les couleurs de l’OL, avec qui il a désormais joué 90 matchs toutes compétitions confondues, mais aussi celles du FC Metz, évoluant avant tout en Ligue 2 avec Valenciennes son club formateur. Parti pendant six ans à l’étranger (Mayence, Nottingham Forest), Moussa Niakhaté aura donc mis neuf ans à franchir ce cap après son premier match le 12 août 2017 avec les Grenats.
Il faudrait que la défense se rode vite et que Taglia revienne en force, car on est toujours trop perméable aux attaques adverses. J'espère que ça va bien travailler cette semaine sur ce point, les deux prochains matchs seront bien plus compliqués que contre Auxerre ou Toulouse.
On a bien emmagasiné de la confiance, mais il ne faudrait pas qu'elle se transforme en suffisance. On sait les dégâts que ça peut causer sur le mental des Lyonnais.
Nous avons 5 matchs compliqués à disputer, il ne faudra pas trop se projeter, ni s'économiser, on a l'effectif pour jouer à fond chacun de ses matchs, en C3 et en L1
Pour l'occasion , Nicolas en a profité de les inviter à un barbecue Argentin...