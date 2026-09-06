Paralluelo, 206e joueuse de l’histoire d’OL Lyonnes

Titulaire vendredi soir à Fleury, Salma Paralluelo a fait ses débuts officiels avec OL Lyonnes. L’attaquante espagnole n’a pas marqué mais est devenue la 206e joueuse à porter le maillot lyonnais.

Elle était la seule recrue titulaire vendredi soir à l’Essone Stadium. OL Lyonnes a certes recruté quatre joueuses durant l'été, mais ni Mala Grohs, sur le banc, ni Caroline Weir et Johanna Kaneryd, blessées, n’ont disputé la moindre minute contre Fleury. Alors Salma Paralluelo était forcément l’attraction estivale de cette rencontre de la première journée de Première Ligue. Cependant, l’Espagnole n’a pas réussi à trouver l’ouverture dans le très large succès lyonnais en terres franciliennes (1-7).

Weir ou Grohs pour la 207e ?

Melchie Dumornay a pris toute la lumière avec son triplé, reléguant au second plan les premiers pas de l’ancienne Barcelonaise. En affichant son numéro 77 sur la pelouse de Bondoufle, Paralluelo a fait ses débuts officiels, après les quatre matchs amicaux de l’été. Elle est ainsi devenue la 206e joueuse de l’histoire d’OL Lyonnes. Il faudra certainement patienter encore quelques matchs pour que ce total passe à 207 avec les débuts de Caroline Weir ou de Mala Grohs.