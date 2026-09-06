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Paulo Fonseca en Ligue Europa
Paulo Fonseca en Ligue Europa (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Canal+ prépare une série documentaire sur l’OL en Ligue Europa

  • par Alban Nivet

    • Canal+ a annoncé plusieurs nouveaux documentaires lors de sa conférence de rentrée, ce mercredi. Parmi les projets dévoilés, une série consacrée à la campagne européenne de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa.

    Les supporters lyonnais pourront bientôt découvrir les coulisses de la saison européenne de leur équipe. D'après L'Équipe, Canal+ prépare une série documentaire consacrée à la campagne de l’OL en Ligue Europa. Le projet devrait permettre de suivre les coéquipiers de Cornetin Tolisso et le staff dans leur quotidien, au fil des rencontres et des enjeux de la compétition. Une immersion qui s’inscrit dans la volonté de la chaîne de proposer plusieurs nouveaux formats autour du ballon rond.

    Rappelons que les Rhodaniens entameront l'épreuve le 16 septembre à Anderlecht. Ils accueilleront ensuite le Crystal Palace de Pierre Sage, ce qui devrait donner de belles images. Les caméras les suivront au moins jusqu'à la réception du Bayer Leverkusen le 28 janvier 2027. Et au-delà ? Cela dépendra évidemment de leur parcours.

    "L’Empreinte des Lyonnes" dès novembre

    En parallèle, le diffuseur des tournois européens a annoncé "L’Empreinte des Lyonnes", une série dédiée à la saison 2026-2027 d'OL Lyonnes. Sa diffusion débutera à partir de novembre. Ce nouveau programme viendra compléter l’offre documentaire de la plateforme autour du football féminin, avec un regard porté sur le quotidien des joueuses et les coulisses du club.

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