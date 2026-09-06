Ayant quitté l’OL dans les dernières minutes du mercato, Malick Fofana a fait ses débuts en Premier League. L’ailier belge a joué un quart d’heure dans le nul de Sunderland à Brentford.

Vendredi soir, Keito Nakamura était bien au Parc OL. Toutefois, l'ailier a avant tout pris place en tribunes pour observer ses nouveaux coéquipiers lyonnais. Il a dû apprécier la victoire et a désormais hâte de pouvoir y participer. Cela devrait être contre le Paris FC samedi prochain pour la quatrième journée de Ligue 1. À présent qualifié après les quatre jours de délai pour inscrire une nouvelle recrue à l'OL, le Japonais va pouvoir pleinement se lancer dans sa nouvelle aventure pour remplacer Malick Fofana.

Fofana a choisi le numéro 39 à Sunderland

Ce dernier n'a pas eu à attendre aussi longtemps pour faire ses débuts avec son nouveau club. Transféré mardi à la toute fin du mercato estival, le Belge a déjà connu sa première avec Sunderland. Quatre jours après son arrivée en Angleterre, l'ancien joueur de l'OL a disputé ses premières minutes avec la formation de Régis Le Bris. Pas de place de titulaire à Brentford mais une entrée à un quart de la fin dans le nul 1-1 avec les deux équipes de Premier League.