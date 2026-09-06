OL Académie : la réserve ne décolle toujours pas à Feurs

Tenue en échec par Bourgoin lors de la première journée, la réserve de l’OL a signé un deuxième nul de suite à Feurs. Un deuxième 0-0 malgré des renforts venus du groupe pro.

C'est à se demander s'ils ne vont pas regretter ces points laissés en route au moment de faire les comptes en fin de saison. Après un nul contre Bourgoin à Meyzieu, les joueurs de la réserve de l'OL ont encore partagé les points sur la pelouse de Feurs. Repartir avec un point d'un déplacement dans le Forez alors que le club de la Loire avait remporté son premier match n'a rien d'un mauvais résultat. Mais, comme face au FCBJ, en voyant le onze aligné par Gueïda Fofana au coup d'envoi, il y a presque de quoi avoir des regrets. Comme lors de la première journée, l'entraîneur lyonnais pouvait compter sur Rémi Himbert, qui n'avait pas joué une seule minute avec les pros vendredi contre Auxerre, Steeve Kango, Adil Hamdani ou encore Alejandro Gomes Rodriguez.

Dixième avec deux points

Mais une fois encore, il y a beau y avoir des noms, cela ne fait pas pour autant un collectif huilé. À Feurs, l'OL n'a pas réussi à se montrer dangereux, malgré son arsenal offensif. Ce sont finalement des Ligériens qui se sont montrés les plus entreprenants, quand bien même ils n'ont pas mis plus à contribution que ça Lassine Diarra. Ce dernier a bien sorti un arrêt à un quart d'heure de la fin, mais c'est un nouveau 0-0 pour la réserve de l'OL. Elle n'encaisse certes pas de buts, mais n'en marque pas pour autant. Avec deux points en deux matchs, les Lyonnais n'avancent pas dans ce début de saison. Mais ne perdent pas et c'est déjà ça.