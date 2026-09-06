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Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l’OL

Comme face au Havre, Ferreira était absent pour OL - Auxerre

  • par David Hernandez

    • Coupable d'un geste lui ayant valu trois matchs de suspension en Ligue Europa, Antonio Ferreira reste en marge du groupe professionnel de l'OL sur les matchs de Ligue 1. Comme face au Havre, l'entraîneur des gardiens n'était pas sur la feuille de match contre Auxerre.

    Il n'est pas près de retrouver son rôle. En tout cas pas en Ligue Europa. Antonio Ferreira ne reprendra ses fonctions d'entraîneur des gardiens que le 5 novembre prochain dans la compétition européenne. Suite aux incidents qui ont entaché la fin de match, l'UEFA a eu la main lourde concernant le Portugais. Ce dernier est suspendu pour les trois premiers match contre AnderlechtCrystal Palace et Hoffenheim avec un sursis d'un an pour deux matchs supplémentaires. Retrouvera-t-il malgré tout les bancs de la Ligue 1 entre-temps ?

    Présent durant la semaine aux entraînements

    Pour le moment, ce n'est pas le cas puisque Ferreira était de nouveau absent de la feuille de match d'OL - Auxerre (3-1) vendredi soir. Il avait déjà manqué le rendez-vous contre Le Havre une semaine plus tôt. Une sanction du club qui avait invité l'entraîneur à rester chez lui, ce qui était encore le cas une semaine plus tard. Toutefois, si Rui Faria s'occupe de l'échauffement des portiers lyonnais en jour de match depuis deux journées, durant la semaine, Antonio Ferreira est bien aux manettes aux entraînements. 

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