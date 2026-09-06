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Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Nuamah buteur 540 jours plus tard

  • par David Hernandez

    • Buteur contre l'AJ Auxerre vendredi, Ernest Nuamah a mis fin à une disette qui durait depuis plus d'un an et demi, la faute à sa grosse blessure en avril 2025. Le Ghanéen a retrouvé le chemin des filets avec l'OL, 540 jours après.

    Le sourire sur son visage voulait en dire beaucoup. Il n'est pas forcément le client idéal d'habitude, étant plutôt timide et réservé. Mais Ernest Nuamah ne pouvait pas faire semblant vendredi. Il était heureux et cela se voyait. Depuis son arrivée à l'OL à l'été 2024, le Ghanéen n'a pas connu une trajectoire linéaire entre difficulté d'adaptation, critiques et cette grosse blessure en avril 2025 pour couronner le tout. Une rupture du ligament croisé qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un an, ne faisant son retour à la compétition que le 3 mai dernier face à Rennes. Une longue traversée du désert qui semble désormais derrière lui. Convoqué pour la Coupe du monde malgré tout, Nuamah est revenu affûté à l'OL.

    Un dernier but le 13 mars 2025 en Ligue Europa

    Et s'il est toujours frustrant par moment avec son jeu, son but contre Auxerre va peut-être le libérer d'un poids. En marquant contre l'AJA, le Black Star a mis fin à 544 jours sans marquer en Ligue 1. C'était le 3 mars 2025 contre l'OGC Nice. Il avait ensuite retrouvé le chemin des filets quatre jours plus tard en Ligue Europa contre le FCSB. À 22 ans, l'ailier a encore le temps devant lui, mais cette saison 2026-2027 doit valider les promesses qui avaient été faites à son arrivée du Danemark. Des espoirs vus que de manière épisodique à l'OL, où les supporters l'attendent avant tout sur la régularité.

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