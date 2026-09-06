Absente depuis plusieurs semaines à OL Lyonnes, Romane Rafalski préparait la Coupe du monde U20 avec l'équipe de France. Les Bleuettes font leur entrée en lice en Pologne ce dimanche à 15h contre la Corée du Sud.

Au contraire de Wassa Sangaré et Julie Swierot, elle n'a pas vu OL Lyonnes lui barrer la route pour disputer la Coupe du monde U20. Retenue dans la liste de Philippe Joly dès le départ, Romane Rafalski va connaître l'excitation d'une compétition internationale et cela commence dès ce dimanche 6 septembre en Pologne. Finaliste de l'Euro U19 il y a un an, l'équipe de France avait décroché sa place pour ce Mondial U20, joué hors du calendrier FIFA et donc à la merci du bon vouloir des clubs. À 15h, les Bleuettes affrontent la Corée du Sud du côté de Sosnowiec.

Une qualification en 8es à rapidement assurer

Pour ce premier rendez-vous du tournoi, le sélectionneur a décidé de s'appuyer sur Rafalski. Cette dernière est alignée dans le onze de départ français, à un poste de latérale gauche qu'elle occupera également dans la capitale des Gaules à son retour du Mondial. En plus de la Corée du Sud, l'équipe de France féminine U20 affrontera l'Équateur le 9 septembre et le Ghana le 12. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accèdent aux 8es de finale de cette Coupe du monde.