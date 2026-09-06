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Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : premier but pour Julie Swierot

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • De retour de prêt à OL Lyonnes, Julie Swierot a un coup à jouer cette saison dans la rotation. Remplaçante à Fleury, la milieu a inscrit son premier but avec son club formateur.

    Jonatan Giráldez compte sur elle et il n'a pas manqué de le rappeler avant le match contre Fleury, jeudi. Interrogé sur les performances de la jeune milieu depuis son retour de prêt du FC Nantes, l'entraîneur d'OL Lyonnes a salué la préparation estivale de sa joueuse, tout en montrant qu'il lui manquait encore ce petit quelque chose. "Il faut qu’elle maintienne le niveau qu’elle montre pendant les séances d’entraînement. Elle a fait toute la préparation avec le groupe. Ce n’est pas facile, parce que le niveau physique ici est très élevé, et je pense qu’elle sera aussi une joueuse très importante pour cette équipe." Ayant débuté la plupart des matchs amicaux, Julie Swierot s'est pourtant assise sur le banc vendredi à Fleury, le duo Damaris - Yohannes lui étant préférée.

    Des prêts qui ont porté leurs fruits

    Néanmoins, à l'heure de jeu, elle a pu reporter ce maillot lyonnais pour la quatrième fois de sa jeune carrière. Avec un tableau d'affichage qui était déjà largement en faveur des Fenottes (1-6), la pression était logiquement moins importante pour Swierot. Cependant, celle qui a connu un premier rassemblement avec les Bleues grâce à sa belle saison avec Nantes a réussi à se montrer décisive en corsant l'addition à 7-1. Un premier but dans la jeune carrière de la milieu avec son club formateur. Le premier d'une longue série ?

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    4 commentaires
    1. dede74
      dede74 - dim 6 Sep 26 à 17 h 09

      Notre futur adversaire, le PFC, a eu du mal à s'imposer 2-0 contre une faible équipe nantaise, toujours très joueuse, ne fermant pas le jeu, selon la philosophie canarie. Match joué dans un joli stade.

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      1. isabielle
        isabielle - dim 6 Sep 26 à 17 h 29

        Désolé dede... je ne voulais pas faire doublon, mais pendant que je corrigeais les fautes tu m'as devancé 😇
        ... épi ton post a bien été publié cette fois 😂

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    2. isabielle
      isabielle - dim 6 Sep 26 à 17 h 17

      Puisque l'on parle de Julie Swierot qui a bien aidé Nantes la saison dernière, parlons du match du jour de l'APL.
      Nantes est devenu quelconque sans ses meilleurs joueuses et elles ne tiendront pas la distance... peu d'occasions et toutes jamais finies, de plus le manque de rigueur en défense est criant...
      Le PFC très moyen sur l'ensemble du match n'en a pas profité... doubler la mise était facile.
      Le point fort du PFC c'est sa gardienne et sa défense rugueuse, devant c'est devenu faiblard techniquement, lent et trop brouillon dans la construction... Maeline n'a joué que 30 mn sans vraiment sortir du lot...
      Bon ok c'est le premier match ! ... et elles ont sans doute joué petit bras avant de rencontrer l'OLL 😇

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    3. Avatar
      tigana66 - dim 6 Sep 26 à 17 h 21

      Hello, désolé mais HS : mais quel but d'Ainsley pour Everton. Trop content pour lui et ses détracteurs.

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