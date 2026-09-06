OL Lyonnes : premier but pour Julie Swierot

De retour de prêt à OL Lyonnes, Julie Swierot a un coup à jouer cette saison dans la rotation. Remplaçante à Fleury, la milieu a inscrit son premier but avec son club formateur.

Jonatan Giráldez compte sur elle et il n'a pas manqué de le rappeler avant le match contre Fleury, jeudi. Interrogé sur les performances de la jeune milieu depuis son retour de prêt du FC Nantes, l'entraîneur d'OL Lyonnes a salué la préparation estivale de sa joueuse, tout en montrant qu'il lui manquait encore ce petit quelque chose. "Il faut qu’elle maintienne le niveau qu’elle montre pendant les séances d’entraînement. Elle a fait toute la préparation avec le groupe. Ce n’est pas facile, parce que le niveau physique ici est très élevé, et je pense qu’elle sera aussi une joueuse très importante pour cette équipe." Ayant débuté la plupart des matchs amicaux, Julie Swierot s'est pourtant assise sur le banc vendredi à Fleury, le duo Damaris - Yohannes lui étant préférée.

Des prêts qui ont porté leurs fruits

Néanmoins, à l'heure de jeu, elle a pu reporter ce maillot lyonnais pour la quatrième fois de sa jeune carrière. Avec un tableau d'affichage qui était déjà largement en faveur des Fenottes (1-6), la pression était logiquement moins importante pour Swierot. Cependant, celle qui a connu un premier rassemblement avec les Bleues grâce à sa belle saison avec Nantes a réussi à se montrer décisive en corsant l'addition à 7-1. Un premier but dans la jeune carrière de la milieu avec son club formateur. Le premier d'une longue série ?