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Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
Karim Benzema lors de son Ballon d’Or au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Benzema de retour à l’OL ? Cela avait fait parler dans TKYDG

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ces dernières heures, voir Karim Benzema revenir à l’OL a été plus qu’une possibilité qui est tombée à l’eau. Cette rumeur avait largement fait débat dans "Tant qu’il y aura des Gones" lundi dernier entre notre consultant Nicolas Puydebois et l’un de nos chroniqueurs, Quentin Vieira.

    Karim Benzema de retour à Lyon pour porter le maillot de l’OL ? Cette image, ils sont nombreux à l’avoir imaginée ces dernières années et ce rêve aurait pu devenir une réalité. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre L’Équipe ces dernières heures. Libre de tout contrat depuis une semaine, le Ballon d’Or 2022 n’aurait pas été contre un retour dans son club formateur à 39 ans. Cette perspective avait enthousiasmé l’un de nos chroniqueurs, Quentin Vieira, lundi dernier dans "Tant qu’il y aura des Gones". "Un retour ? Je signe tous les jours. On lui donne le numéro 10. Ce serait un sacré coup marketing et même sportif puisqu’il possède un profil qui manque. Il encadrerait les jeunes." Finalement, cette possibilité de revoir l’attaquant sous les couleurs rouge et bleu n’arrivera pas, la faute notamment à son rôle d’ambassadeur en Arabie saoudite.

    Puydebois : "Ce serait invivable pour lui"

    Un moindre mal pour Nicolas Puydebois qui voyait ce retour comme "une fausse bonne idée". Mettant en avant que revenir chez soi n’est jamais facile car "ça va être invivable pour lui, il ne pourra pas mettre un pied dehors", l’ancien gardien de l’OL mettait plusieurs arguments en avant. "C’est une fausse bonne idée parce qu’il est en fin de course. Il a des qualités indéniables mais tu ne viens pas en pré-retraite. Je l’aime beaucoup, je l’ai vu démarrer, j’ai croisé son papa plusieurs fois, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il va prendre toute la lumière, il va éteindre les autres et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose aujourd’hui dans un club dans lequel tu dois créer de la solidarité et un objectif commun." Bonne idée ou non ? On ne le saura certainement jamais…

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    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 6 Sep 26 à 17 h 00

      Benzema essaye juste de se faire une bonne petite campagne de com…
      Annoncer qu’il viendrait jouer gratos mais ensuite expliquer qu’il avait zappé qu’il avait un contrat d’ambassadeur (🤣) jusqu’en 20230…
      Mais oui bien sûr, on te croit Karim…

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      1. Avatar
        leroilyon - dim 6 Sep 26 à 17 h 18

        Je pense pouvoir traduire ce qu'il voudrait..
        Continuer d'être payer comme ambassadeur d'Arabie Saoudite tout en jouant pour l'OL sans leur demander de salaire..
        Il tend une perche je pense, rien a voir avoir une campagne de com, il en a rien a foutre je le connais un peu personnellement, ça ne l'intéresse pas..

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    2. Avatar
      Poupette38 - dim 6 Sep 26 à 17 h 15

      HS. quoi que 😉, Everton/Man U, AMN entre en jeu vers la 80e, il égalise à la dernière mn du temps additionnel 96e, 2-2, joli but .
      Il a retrouvé Jack O'Brien , bizarrement pas titulaire .

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