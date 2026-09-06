Battus dans le derby contre le FC Lyon il y a une semaine, les U17 de l’OL ont retrouvé le goût de la victoire à la maison. En battant 2-0 le FC Chalonnais, les joueurs de Florent Balmont signent un deuxième succès en trois journées.

La désillusion du derby perdu contre le FC Lyon est désormais derrière. Ce dimanche, à l'OL Académie, les U17 lyonnais avaient à cœur de se rattraper de leur non-match une semaine plus tôt. La mission a été remplie en cet après-midi ensoleillé pour les hommes de Florent Balmont. Opposées au FC Chalonnais, les jeunes pousses du centre ont signé un succès probant (2-0) et relancent la machine en ce début de saison. La réaction d'orgueil a certainement dû plaire à leur coach, tant les Lyonnais ont maitrisé le match de A à Z du côté de Meyzieu. Cependant, il y avait presque des regrets à la pause de ne pas avoir déjà tué le match.

Le lob bien senti de Mahichi

Dominateur, l'OL n'a pas réussi à avoir de véritables occasions franches. Pourtant, il n'a fallu qu'une frappe croisée à l'entrée de la surface d'Adjimi pour forcer le verrou chalonnais et mener 1-0 à la 21e minute de jeu. Avec un seul but d'avance à la mi-temps, les U17 restaient sous la menace adverse, même si le FC Chalonnais n'a clairement pas mis en danger Nil dans le but lyonnais, hormis un arrêt dans le temps additionnel. Seulement, l'OL avait réussi à faire le break dans le dernier quart d'heure grâce à un lob bien ajusté de Mahichi, entré en jeu quelques secondes auparavant. Avec ce succès et six points, l'OL se replace dans le top 5 de sa poule.