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Le nouveau logo de l’OL Lyonnes (crédit : OL Lyonnes)

OL Académie : les U19 féminines repartent sur de bonnes bases

  • par David Hernandez

    • Championnes de France en titre, les U19 féminines d'OL Lyonnes ont repris le championnat ce dimanche contre Strasbourg. Les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran se sont imposées 4-1 pour leur reprise à Meyzieu.

    Championnes de France sur le gong la saison passée dans une finale de championnat contre le PSG lors de la dernière journée, les U19 d'OL Lyonnes ont connu une cure de jeunesse durant l'été. Néanmoins, l'objectif reste de garder la couronne nationale pour Mathis Duranty-Soubiran, qui a pris les rênes de la section en lieu de place de Rachel Saïdi, directeur du centre à plein temps désormais. Le chemin est encore long jusqu'à mai 2027 mais le début de ce périple a débuté ce dimanche en fin de matinée à Meyzieu. Face à leur public, les jeunes U19 ont signé un succès probant dans cette première journée de la première phase.

    Un doublé pour Guillot pour lancer la saison

    Opposées à Strasbourg, elles se sont imposées 4-1 à domicile et lancent parfaitement leur saison. Toutefois, les choses avaient plutôt mal débuté avec une ouverture du score strasbourgeoise dès la 11e minute. La réaction a été au rendez-vous pour les jeunes Lyonnes qui ont inscrit quatre buts ensuite. Deux (Wyart et Toubani) en première mi-temps pour rentrer devant au tableau d'affichage à la mi-temp. Puis deux autres en seconde avec un doublé de Guillot. Après ce premier succès, les U19 d'OL Lyonnes voudront confirmer à Dijon dans une semaine.

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