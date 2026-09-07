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Loïs Openda lors d'OL - Auxerre.
Loïs Openda lors d’OL – Auxerre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Openda trop pressé mais très indispensable déjà

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • N'ayant pas trouvé la faille contre Auxerre, Loïs Openda a pourtant eu les situations. Mais, comme c'est le cas depuis le début de la saison, le Belge est parfois un peu trop pressé. Le fruit d'une saison dernière manquée et donc l'envie de rattraper le temps perdu ?

    Sans la VAR, il aurait déjà mis tout le monde dans sa poche. Mais le football d'aujourd'hui s'est adapté à l'évolution technologique et l'assistance vidéo fait désormais partie du jeu. Pour le meilleur et pour le pire. Depuis le début de la saison, l'OL ne peut pas vraiment dire qu'il est verni de ce côté-là. Sur les sept matchs déjà disputés depuis début août, la VAR est intervenue à quatre reprises pour annuler un but rhodanien. La moitié concerne Loïs Openda qui a encore vu l'arbitre lui retirer un but face à Auxerre vendredi soir. Après Fenerbahçe, c'est un nouveau but d'un court hors jeu qui empêche le Belge d'afficher de belles statistiques depuis son arrivée. Tout se joue à quelques millimètres, mais on serait presque à regretter qu'Openda aille au plus pressé. Plutôt rapide, l'attaquant n'aurait pas forcément besoin de prendre cette courte avance qui change beaucoup de choses au final.

    10 hors-jeu sifflés depuis le début de la saison

    Le principal intéressé en est presque conscient, lui qui affiche déjà dix hors-jeux depuis son arrivée à l'OL. "C'est sûr qu'aujourd'hui (vendredi), un hors-jeu, une transversale, il y avait un peu de tout. Il manquait un peu de lucidité, je voulais un peu trop marquer, cela s'est ressenti." Devenu l'attaquant titulaire, Loïs Openda a pourtant parfaitement compris ce que l'on attendait de lui. Il n'est peut-être pas le colosse que pouvait être Roman Yaremchuk, néanmoins le Belge est un vrai poison pour les défenseurs. Tenace, il a cette capacité à jouer en pivot, tout en prenant la profondeur. Cela aurait dû lui permettre d'obtenir un penalty dès le début de match. Mais là encore, la VAR n'a pas été dans le sens du Lyonnais. Est-ce que cela a créé un peu de frustration chez un joueur qui a vécu une dernière saison compliquée à la Juventus Turin ? Passeur décisif pour la première fois depuis janvier 2025, Openda retrouve pourtant petit à petit des sensations dans la capitale des Gaules.

    "C'est un vrai poison"

    Il est au centre du projet de Paulo Fonseca, comme il avait pu l'être à Lens. Il a la confiance de tout un club mais aussi de ses coéquipiers, à l'image de Corentin Tolisso. Le capitaine avait loué "le sens du sacrifice, c'est un vrai poison et il entraîne tout le collectif avec lui". Des compliments pour le Belge, jamais le dernier à faire le pressing. Au point de perdre en lucidité sur les phases offensives ? Peut-être bien. En tentant sa chance à neuf reprises vendredi, l'ancien Turinois a plus frappé que toute la formation auxerroise sur 90 minutes. Le tout pour aucune réalisation... C'est aujourd'hui le seul point frustrant concernant la recrue estivale. Mais, comme le dit la morale de Jean de la Fontaine, "rien ne sert de courir, il faut arriver à point". A Loïs Openda de ne pas vouloir aller plus vite que la musique alors que ses débuts sont déjà plus que concluants.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - lun 7 Sep 26 à 8 h 28

      J'ai vu un très bon Openda super concentré sur le ballon , la réussite n'était pas là , ça va venir et finira par payer sa débauche d'efforts , je prends du plaisir à voir ses déplacements , il pue le foot et quand ils se comprendront entre Sulc et lui , on risque de ne pas s'ennuyer.....

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    2. Avatar
      Poupette38 - lun 7 Sep 26 à 8 h 35

      La var intervient pour le hors-jeu d'Openda, mais elle ne revient pas sur la faute sur lui + la main dans la surface, faut qu'on m'explique 😠

      Bonne pioche pour le paris fc , L. Sinayoko recruté 8M à Auxerre, trois matchs = 4 buts,
      il en a pas mal marqué aussi à Auxerre, personne n'a pensé à lui au club 🤔

      Radio scoop a annoncé une conférence de presse cet aprem suite au mercato, à suivre ......

      Signaler

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