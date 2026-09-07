Vainqueur de l'AJ Auxerre vendredi, l'OL attendait de connaître les autres résultats du week-end pour connaître son classement. Toujours invaincus après trois journées, les Lyonnais sont dauphins de Monaco, seul club à avoir réalisé un sans-faute en Ligue 1.

Dans un monde parfait, l'OL aurait également dû afficher neuf points au compteur. Malheureusement, le nul (1-1) contre Le Havre lors de la deuxième journée a entaché ce début de saison. Avec sept unités en trois journées, Paulo Fonseca et ses joueurs restent malgré tout invaincus dans ce début de saison certes abordable. La victoire 3-1 contre l'AJ Auxerre vendredi soir avait permis aux Lyonnais de passer un week-end plutôt tranquille avant de remettre le bleu de chauffe ce lundi pour préparer le déplacement samedi au Paris FC. Une formation parisienne qui a fait forte impression dimanche soir au Vélodrome en allant s'imposer 3-2 contre l'OM.

Monaco, seule équipe avec neuf points

Ce sera d'ailleurs une affiche de haut de tableau au stade Jean-Bouin pour cette quatrième journée. En effet, l'OL et le PFC affichent le même nombre de points (7) et se placent juste derrière le leader monégasque, qui est la seule formation de Ligue 1 à avoir réalisé un trois sur trois en ce début de saison. Cela devrait donner lieu à un bon match durant le multiplex de samedi soir. Tout le monde se souvient d'ailleurs du match de la saison dernière où l'OL menait 3-0 à l'heure de jeu avant de concéder le nul 3-3.