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Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samedi

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Vainqueur de l'AJ Auxerre vendredi, l'OL attendait de connaître les autres résultats du week-end pour connaître son classement. Toujours invaincus après trois journées, les Lyonnais sont dauphins de Monaco, seul club à avoir réalisé un sans-faute en Ligue 1.

    Dans un monde parfait, l'OL aurait également dû afficher neuf points au compteur. Malheureusement, le nul (1-1) contre Le Havre lors de la deuxième journée a entaché ce début de saison. Avec sept unités en trois journées, Paulo Fonseca et ses joueurs restent malgré tout invaincus dans ce début de saison certes abordable. La victoire 3-1 contre l'AJ Auxerre vendredi soir avait permis aux Lyonnais de passer un week-end plutôt tranquille avant de remettre le bleu de chauffe ce lundi pour préparer le déplacement samedi au Paris FC. Une formation parisienne qui a fait forte impression dimanche soir au Vélodrome en allant s'imposer 3-2 contre l'OM.

    Monaco, seule équipe avec neuf points

    Ce sera d'ailleurs une affiche de haut de tableau au stade Jean-Bouin pour cette quatrième journée. En effet, l'OL et le PFC affichent le même nombre de points (7) et se placent juste derrière le leader monégasque, qui est la seule formation de Ligue 1 à avoir réalisé un trois sur trois en ce début de saison. Cela devrait donner lieu à un bon match durant le multiplex de samedi soir. Tout le monde se souvient d'ailleurs du match de la saison dernière où l'OL menait 3-0 à l'heure de jeu avant de concéder le nul 3-3.

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    7 commentaires
    1. Avatar
      brad - lun 7 Sep 26 à 8 h 23

      Le PFC cette année a récupéré Sinayoko ex Auxerre et Pagis le technicien , un beau duo complémentaire , ils ont aussi Kebbal qui perturbe les défenses , en plus Rosenior qui s'adapte de plus en plus a la L1 , ce PFC on devrait le retrouver près du haut du classement sur la fin de saison.....
      Pour l'OM comme dit Genesio " se prendre un but en 24 secondes dès l'entame , c'est de la concentration de gamins ". Tout ne lui sera pas facile avec ce qu'il lui reste comme bons joueurs. En plus si les supporters s'en prennent aujourd'hui à Mc Court....lui injecte et Textor vole ou se trouve le juste milieu pour contenter les supporters ?

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    2. Olympien First
      Olympien First - lun 7 Sep 26 à 8 h 28

      Pas lieu de faire une réclamation et pas de quoi fouetter un chat (d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on devrait fouetter ce bel animal de compagnie pour quelque raison que ce soit!). Mais en regardant le classement de la L1 sur le site de "l'équipe.fr", je m'aperçois que le Paris FC est classé 2ème et l'OL 3ème.

      Pourtant les deux clubs affichent exactement la même différence de buts (+4) le même nombre de buts marqués (6) et le même nombre de buts encaissés (2). Donc une égalité parfaite à ce stade de la compétition.

      Et comme les deux clubs ne se sont pas encore affrontés, il n'y a pas lieu de prendre en compte une quelconque victoire de l'un sur l'autre cette saison.

      Donc je me demande sur quel critère ce site place le Paris FC devant l'OL. C'est très anecdotique encore une fois, mais à moins qu'une règle m'ait échappé, cela me parait témoigner surtout d'un parisianisme décomplexé, qui sans même réfléchir donne l'avantage au(x) club(s) du coin.

      Jusque là et dans une même situation, on aurait pu penser que le Qatar exerçait une influence sans même la demander (mais il n'a pas besoin de ça)), mais là, à moins d'accuser B.Arnault d'exercer lui aussi et malgré lui une influence sur le cerveau des responsables du site, on peut quand même se poser la question de ce choix. D'autant qu'alphabétiquement, Lyon (ou Olympique Lyonnais) devrait être placé avant Paris FC.

      Habituellement, en l'absence d'autres critères bien établis, on applique l'ordre alphabétique dans un classement, tout en ne différenciant pas le classement des deux égalitaires.

      Autrement dit: 2-OL
      **************- PFC (exæquos).

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        GoNL - lun 7 Sep 26 à 8 h 39

        Hello OF,
        Tu donnes ta langue au chat? (Qui une fois de plus n’avait rien demandé)
        Le PFC a marqué un but de plus à l’extérieur que l’OL, et donc est devant.
        https://ligue1.com/fr/articles/l1_article_2160-classement-comment-departager-les-equipes-a-egalite-l1
        Ce règlement n’a pas été écrit dans la nuit après le match à l’OM je te rassure 😇

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    3. Avatar
      Poupette38 - lun 7 Sep 26 à 8 h 41

      "Mais en regardant le classement de la L1 sur le site de "l'équipe.fr, je m'aperçois que le Paris FC est classé 2ème et l'OL 3ème", c'est idiot je sais mais moi aussi ça m'a énervée 😉
      Je ne connaissais pas ce point de règlement, je m'étais arrêté aux buts marqués à la maison et à l'extérieur. Merci

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      leroilyon - lun 7 Sep 26 à 8 h 42

      Bonjour et bonne semaine à tous ..
      Moi quand je tape classement L1 sur Google j'ai l'OL 2eme..

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    5. Avatar
      Da1989 - lun 7 Sep 26 à 8 h 44

      Match tres compliqué à prevoir, J’ai regardé le match hier soir du PFC ils m’ont impressionné ils ont une qualité technique qu’on voit rarement en ligue 1. Entre pagis kebbal lees melou lopez et un sinayoko en pleine forme physique ils ont un jeu en 1 touche tres rapide pour se projeter vers l’avant.
      Mais ils sont plutôt faible en défense.

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    6. Avatar
      leroilyon - lun 7 Sep 26 à 8 h 47

      Sinon oui le Parti Français Comuniste de Bernard Arnault va nous enquiquiner cette saison..
      En plus Fabien Roussel est candidat mais je vois pas bien le rapport..

      J'ai passer une mauvaise semaine, j'espère que celle ci sera plus sympa..
      J'ai deja besoin de vacance moi, dernière saison de Fonseca, on est a 8 mois des présidentielles et d'une guerre civile..

      Vivement le prochain été caniculaire qui sera pire !

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