Ainsley Maitland-Niles (ex-OL) s'illustre déjà avec Everton

Transféré mardi dernier à Everton, Ainsley Maitland-Niles a déjà marqué des points auprès de ses nouveaux supporters. L'ancien latéral de l'OL a permis aux Toffees d'arracher le point du nul contre Manchester United d'un sublime but en toute fin de match.

Samedi, Malick Fofana a fait ses débuts en Premier League avec Sunderland. Dimanche, ce fut au tour de l'autre joueur vendu par l'OL dans les derniers instants du mercato de connaître sa première avec son nouveau club. Transféré lui aussi dans les dernières minutes du mercato mardi dernier, Ainsley Maitland-Niles a joué ses premières minutes avec Everton. Comme son ancien compère lyonnais, l'Anglais a disputé un quart d'heure avec les Toffees dans le choc contre Manchester United. Cela a malgré tout été suffisant pour se mettre en évidence.

Un plat du pied dans la lucarne

Si le deuxième but mancunien à la 88e est venu de son côté, Ainsley Maitland-Niles a marqué de précieux points auprès de ses nouveaux supporters à la 98e minute. Sur un ballon mal renvoyé par la défense de Manchester United, le latéral droit est venu nettoyer la lucarne de Lammens au bout du temps additionnel. Une frappe splendide pour arracher le point du match nul et une joie à peine cachée chez "AMN" pour sa première avec Everton.