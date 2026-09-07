Fabio Grosso, l’ancien entraîneur de l’OL n’aura pas eu le temps d’installer son projet à Florence. Trois défaites en Serie A ont précipité son départ, trois mois seulement après sa nomination.

Fabio Grosso ne poursuivra pas son aventure à la Fiorentina. Le club toscan a annoncé dimanche soir la fin de sa collaboration avec l’entraîneur italien, arrivé sur le banc le 8 juin dernier. Son passage en Toscane aura duré quatre rencontres officielles. La défaite concédée samedi contre le Torino (1-2) a mis un terme à son mandat. Après un succès en Coupe d’Italie, la Fiorentina avait perdu ses trois premiers matches de championnat, avec neuf buts encaissés pour un seul inscrit.

Un début de saison qui aura scellé son sort

Pour sa première sortie officielle, Fabio Grosso avait vu son équipe s’imposer largement contre Benevento (4-1) en Coupe d’Italie. Mais la dynamique s’est immédiatement inversée en Serie A. Les Florentins ont d’abord subi une lourde défaite sur le terrain de l’AS Rome (4-0), avant de s’incliner à domicile face à Frosinone (0-3). Le revers contre le Torino (1-2), samedi, aura finalement été celui de trop.

Une nouvelle expérience écourtée

Cette fin de parcours rappelle le passage compliqué de Fabio Grosso à l’Olympique lyonnais. Nommé en septembre 2023, l’ancien champion du monde italien avait quitté le club quelques semaines plus tard, après seulement sept matches dirigés. À Florence, son aventure aura été encore plus courte. La Fiorentina, dernière de Serie A, doit désormais trouver un nouvel entraîneur pour tenter de redresser sa saison.