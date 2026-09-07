Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

OL - Mercato : Manchester United avait également des vues sur Tagliafico

  • par David Hernandez

    • Suite à son vrai faux-départ de l'OL, Nicolás Tagliafico est toujours dans l'effectif lyonnais. Si Matthieu Louis-Jean a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités, ces dernières restent limitées dans cette nouvelle semaine qui va débuter.

    Il était sur le banc vendredi soir et n'est pas entré en jeu contre l'AJ Auxerre. Après une fin de mercato animée, Nicolás Tagliafico est finalement resté un joueur de l'OL. La direction sportive aurait certainement apprécié un autre dénouement, permettant de se séparer d'un gros salaire qui aurait permis de signer Youssouf Fofana. Le plan "rêvé" n'a pas eu lieu et le champion du monde 2022 reste un joueur lyonnais. Son expérience reste un point important pour attaquer cette saison, mais l'avenir de l'Argentin reste encore en discussions. Interrogé après OL - Auxerre, Matthieu Louis-Jean n'a fermé aucune porte au sujet du numéro 3.

    Un profil d'expérience, mais un salaire trop conséquent...

    Seulement, depuis vendredi, des marchés ont fermé, à commencer par celui de la Turquie, qui pouvait représenter un championnat pouvant lui garantir certains émoluments. Reste l'option Arabie saoudite avec un mercato qui se termine le 12 octobre prochain, mais le temps presse donc. Celui qui a également été ciblé par Manchester United sur la fin du mercato d'après Fabrizio Romano va-t-il disputer une cinquième et dernière saison avec l'OL ?

    Il resterait toujours l'option d'un accord à l'amiable entre le joueur et la direction pour faire de Nicolás Tagliafico un joueur libre et économiser une partie de son salaire en 2026-2027. En laissant la porte ouverte à toutes les possibilités, Louis-Jean n'exclut rien. Pas plus celle de voir Tagliafico retrouver une place de titulaire dans le onze de Paulo Fonseca.

    à lire également
    Des supporters devant le Parc OL
    À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Manchester United avait également des vues sur Tagliafico 10:15
    Des supporters devant le Parc OL
    À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade 09:30
    Ainsley Maitland-Niles avec Everton
    Ainsley Maitland-Niles (ex-OL) s'illustre déjà avec Everton 08:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samedi 08:00
    Loïs Openda lors d'OL - Auxerre.
    OL : Openda trop pressé mais très indispensable déjà 07:30
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines repartent sur de bonnes bases 06/09/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 retrouvent le sourire contre le FC Chalonnais 06/09/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : premier but pour Julie Swierot 06/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Karim Benzema lors de son Ballon d'Or au Parc OL
    Benzema de retour à l’OL ? Cela avait fait parler dans TKYDG 06/09/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Canal+ prépare une série documentaire sur l’OL en Ligue Europa 06/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Rafalski (OL Lyonnes) et les Bleuettes débutent leur Coupe du monde U20 06/09/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    OL : Nuamah buteur 540 jours plus tard 06/09/26
    Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l'OL
    Comme face au Havre, Ferreira était absent pour OL - Auxerre 06/09/26
    Malick Fofana lors de Brentford - Sunderland
    Quatre jours après son départ de l’OL, Fofana a fait ses débuts à Sunderland 06/09/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL Académie : la réserve ne décolle toujours pas à Feurs 06/09/26
    Khalis Merah (OL) face à Lamine Sy (Auxerre)
    Auxerre s’est "tiré trois balles dans le pied" contre l’OL 06/09/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    Paralluelo, 206e joueuse de l’histoire d’OL Lyonnes 06/09/26
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre (3-1) : Moussa Niakhaté a disputé sa 100e en Ligue 1 06/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut