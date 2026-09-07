Suite à son vrai faux-départ de l'OL, Nicolás Tagliafico est toujours dans l'effectif lyonnais. Si Matthieu Louis-Jean a laissé la porte ouverte à toutes les possibilités, ces dernières restent limitées dans cette nouvelle semaine qui va débuter.

Il était sur le banc vendredi soir et n'est pas entré en jeu contre l'AJ Auxerre. Après une fin de mercato animée, Nicolás Tagliafico est finalement resté un joueur de l'OL. La direction sportive aurait certainement apprécié un autre dénouement, permettant de se séparer d'un gros salaire qui aurait permis de signer Youssouf Fofana. Le plan "rêvé" n'a pas eu lieu et le champion du monde 2022 reste un joueur lyonnais. Son expérience reste un point important pour attaquer cette saison, mais l'avenir de l'Argentin reste encore en discussions. Interrogé après OL - Auxerre, Matthieu Louis-Jean n'a fermé aucune porte au sujet du numéro 3.

Un profil d'expérience, mais un salaire trop conséquent...

Seulement, depuis vendredi, des marchés ont fermé, à commencer par celui de la Turquie, qui pouvait représenter un championnat pouvant lui garantir certains émoluments. Reste l'option Arabie saoudite avec un mercato qui se termine le 12 octobre prochain, mais le temps presse donc. Celui qui a également été ciblé par Manchester United sur la fin du mercato d'après Fabrizio Romano va-t-il disputer une cinquième et dernière saison avec l'OL ?

Il resterait toujours l'option d'un accord à l'amiable entre le joueur et la direction pour faire de Nicolás Tagliafico un joueur libre et économiser une partie de son salaire en 2026-2027. En laissant la porte ouverte à toutes les possibilités, Louis-Jean n'exclut rien. Pas plus celle de voir Tagliafico retrouver une place de titulaire dans le onze de Paulo Fonseca.