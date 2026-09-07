Après le match contre le Paris FC samedi (13h30), Maïssa Fathallah prendra la direction de Clairefontaine. La défenseure d'OL Lyonnes, ainsi que quatre autres Lyonnaises, sont conviées à un stage de trois jours avec l'équipe de France U18.

Avec l'absence de Wendie Renard, elle a pu connaître un premier groupe cette saison. Ayant fait toute la préparation estivale avec OL Lyonnes, Maïssa Fathallah a fait le voyage jusqu'à Fleury, mais n'est pas entrée en jeu. Toutefois, les espoirs sur la joueuse née en 2009 sont bien là à Décines et elle va encore pouvoir progresser dans l'ombre de ses aînées pour, pourquoi pas, prendre le flambeau dans les saisons à venir. Personne ne veut rien précipiter et la défenseuse va poursuivre son apprentissage avec les pros mais aussi en sélection.

Une préparation pour la Coupe du monde U17

Après le match contre le Paris FC samedi (13h30), si elle est convoquée, Fathallah prendra la route de Paris pour rejoindre Clairefontaine. Franck Plenecassagne a dévoilé la liste des vingt-deux joueuses qui se rassembleront du 14 au 17 septembre au CNF Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde U17 féminine, qui aura lieu en octobre prochain au Maroc. Maïssa Fathallah ne sera pas la seule représentante d'OL Lyonnes puisqu'elles sont quatre autres joueuses dans cette liste : les sœurs Motyka (Emma et Léa), Rosie Olando et Méhisane Zidi.