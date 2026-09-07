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- JUNi DU 36 À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stadeAthmos non mais carrément j'en rêve que tous les électeurs ne viennent pas se présenter dans les bureaux de vote, ce serait tellement génial, le pouvoir s'ecroulerait d'un seul coup.
- gOLdorak Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediLe Paris FC va clairement représenter un test d'un autre niveau qu'Auxerre ou Le Havre – et il nous avait d'ailleurs déjà causé pas mal de problèmes l'année dernière, je n'ai…
- JUNi DU 36 OL - Mercato : suivez en direct la conférence de presse de Louis-Jean et Gerlinger"On a besoin de l'aide de l'état on a besoin de l'aide de la police" , oui bien sur mais quand tu as un darmanin qui autorise des marches de…
- gOLdorak À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade"Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il…
- leroilyon Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediPour avoir une dent contre toi olgoneforever faudrait deja en avoir... :D Merci !!
- JUNi DU 36 OL - Mercato : suivez en direct la conférence de presse de Louis-Jean et GerlingerJ'adore sa façon de parler à Gerlinger, il en est même marrant. On sent que MLJ est pas très content de la famille et des agents de Fofana.
- olgoneforever Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediMerci leroilyon...Je vois en effet que tu n'as pas une dent contre moi ! Plus sérieusement courage en tout cas! Bonne journée et bonne semaine à tous ici!
- fandelol Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediRèglement obsolète goNL, il date d'il y a 2 saisons.
- fandelol Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediLes règles pour départager les équipes à égalité sont les suivantes : 1. Plus grande différence de buts générale ; 2. Plus grand nombre de points dans les confrontations directes…
- gOLdorak À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stadeSauf que cette phrase dépend très largement de la définition que l'on donne de "liberté". Pour le bourgeois qu'était Benjamin Franklin, la "liberté" c'était celle d'exploiter les autres, et la…
- leroilyon Fabio Grosso (ex-OL) déjà remercié par la Fiorentina après quatre matchsFaut dire que celui qui l'avais recruter etait cocaïnoman aussi.. Derrière il choisis la solution interne en attendant que Fonseca se libère.. Manque de pot pour lui la solution interne…
- leroilyon Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samediMorton ou Merah ou Tolisso?? Dans ce cas la il reste une place on joue à 10..
- leroilyon À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stadeFaut que j'arrête vraiment ces messages pourris.. C'est le soleil de plomb avec le casque de chantier obligatoire, ca chauffe comme une data center désolé.. Et puis on va me…
- gOLdorak Fabio Grosso (ex-OL) déjà remercié par la Fiorentina après quatre matchsIl m'avait fait très mauvaise impression lors de son (court) passage à Lyon, et à en juger par sa durée de vie au poste, il n'avait visiblement pas convaincu la…
- Ahtmos À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stadeEt juni tu as totalement raison sur le fait que discréditer le messager est la base du contrôle des esprits. Ca peut etre gauchiste, droitard, anti-semite, complotiste, abstentionniste, etc. Cela…
J'adore sa façon de parler à Gerlinger, il en est même marrant.
On sent que MLJ est pas très content de la famille et des agents de Fofana.
"On a besoin de l'aide de l'état on a besoin de l'aide de la police" , oui bien sur mais quand tu as un darmanin qui autorise des marches de nazis à Paris ou à Lyon, ou des policiers eux même qui sont en liens et complices avec les groupes identitaires, on fait quoi ? Le problème encore une fois est politique, il faut une volonté politique, et franchement avec un gouvernement et un président pareil ça changera pas, en tout cas tant qu'ils seront en place au pouvoir.