2 commentaires
  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - lun 7 Sep 26 à 14 h 33

    J'adore sa façon de parler à Gerlinger, il en est même marrant.

    On sent que MLJ est pas très content de la famille et des agents de Fofana.

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  2. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - lun 7 Sep 26 à 14 h 43

    "On a besoin de l'aide de l'état on a besoin de l'aide de la police" , oui bien sur mais quand tu as un darmanin qui autorise des marches de nazis à Paris ou à Lyon, ou des policiers eux même qui sont en liens et complices avec les groupes identitaires, on fait quoi ? Le problème encore une fois est politique, il faut une volonté politique, et franchement avec un gouvernement et un président pareil ça changera pas, en tout cas tant qu'ils seront en place au pouvoir.

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