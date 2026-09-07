La direction de l'OL fera le point avec Fonseca plus tard

Alors que l’Olympique lyonnais réalise un début de saison encourageant, Mathieu Louis-Jean et Michael Gerlinger n’ont pas fermé la porte à une prolongation de Paulo Fonseca. Mais les dirigeants de l'OL attendront encore avant d’ouvrir officiellement les discussions.
La question de l’avenir de Paulo Fonseca commence à se poser du côté de l’Olympique lyonnais. Arrivé pour reprendre la main après Pierre Sage, le technicien portugais polarise les débats. Son travail semble apprécié en interne, même si aucune décision n’a encore été prise concernant la suite de son aventure à Lyon. Matthieu Louis-Jean a ainsi rappelé que l’objectif du club restait de poursuivre avec l’ancien entraîneur de l’AC Milan. "L’objectif est de continuer avec Paulo Fonseca", a-t-il expliqué, tout en précisant qu’une discussion aurait lieu plus tard.
Le dirigeant lyonnais a également insisté sur la valeur du technicien et sur le fait qu’il se sentait bien dans le Rhône. Pour les dirigeants, le bilan de Paulo Fonseca est déjà positif. La saison passée, l’OL avait obtenu son meilleur classement depuis cinq ans. "Notre résultat de la saison dernière est le meilleur des six dernières années. On est dans la bonne direction mais on prendra le temps pour discuter et on n’en est pas encore là."
La direction satisfaite du projet avec Fonseca
Michael Gerlinger a, de son côté, préféré entretenir le flou. Avec le sourire, il a évoqué une possible discussion avant Noël. Une manière légère de répondre à une question qui pourrait rapidement devenir centrale dans les prochaines semaines. Plus sérieusement, le dirigeant a rappelé que l’avenir de Paulo Fonseca dépendrait notamment des résultats de l’équipe. Le classement et la capacité de l’OL à rester dans la course à la Ligue des champions pèseront donc lourd dans la décision finale.
Aucune négociation contractuelle ne semble ainsi imminente. Le club souhaite prendre le temps d’observer l’évolution de la saison avant de se positionner définitivement. Pour Paulo Fonseca, la priorité reste donc de maintenir cette dynamique et de placer l’Olympique lyonnais dans les meilleures conditions possibles.
Comment comprendre cela ? Gerlinger attend mieux de Paulo et MLJ ( qui en a vu à Marseille notamment ) est convaincu mais ? un P Sage des fois qu'il serait viré de Palace voir un B Genesio tous deux moins chers ?
à la fin de la saison en fonction des résultats financiers et sportifs , c'est un poste ou on peut économiser ( tout comme Tagliafico en fin de contrat ) .
En tout cas c'est étonnant que la décision ne soit pas prise sauf si Gerlinger pense à un entraineur moins cher . Ou la décision est déjà prise et sera annoncée plus tard .
On ne nous dit peut-être pas tout 🤔 😉