Ce lundi, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont fait le point sur la situation de l'OL après le mercato estival. Interrogé sur le dernier jour rocambolesque avec Malick Fofana, le directeur sportif n'a pas caché la complexité des échanges avec l'importance prise par les entourages.

La journée du 1er septembre 2026 a été très longue à l'OL. Suspendue au dossier Malick Fofana, la direction sportive lyonnaise a soufflé le chaud et le froid pendant toute la journée. Sunderland ? Crystal Palace ? Un club de dernière minute ? Personne ne savait vraiment où donner de la tête dans ce dossier et il a fallu attendre les dernières minutes du mercato anglais pour trouver l'issue. Ce sera finalement bien Sunderland qui tenait la corde durant la matinée avant de voir Pierre Sage tenter de ramener son ancien joueur chez les Eagles. "Avec Malick, ce fut rapide et en même temps pas très organisé avec beaucoup de clubs qui ont réfléchi, parlé avec les agents. On a voulu prendre le contrôle mardi après-midi. On a discuté avec la famille, avec Malick pour qu’il puisse prendre une décision claire sur son avenir. Ce transfert était important."

"C'était compliqué pour Malick"

Une vente cruciale pour les finances lyonnaises mais qui a donc mis le temps à se décanter. Relancé sur la question, Matthieu Louis-Jean a semblé un peu plus crispé sur le sujet, notamment en ce qui pouvait toucher à l'entourage du joueur. Un point qui a clairement bloqué le dossier durant de longues heures. Les représentants de Malick Fofana (Roc Nations) à Londres, le joueur à Lyon et c'est une vraie cacophonie qui s'est créée pendant presque vingt-quatre heures.

"Épisode assez complexe où on était d’accord avec deux clubs. Certaines offres d'autres clubs ne nous convenaient pas. Sur le dernier jour, il y a un problème de prise de décision, c’est pour ça qu’on a voulu prendre le contrôle à un moment sur les agents. C’était compliqué pour Malick et on a aidé pour qu’il comprenne la situation, a avoué Matthieu Louis-Jean. Sunderland a organisé une visite médicale à Lyon, qui a facilité la signature. Mais c’est de plus en plus complexe avec les agents, la famille qui est très présente et ça peut polluer l’esprit du joueur. On est amené à échanger avec de plus en plus de personnes. C’est difficile."

Tout est bien qui a bien fini, pourrait-on dire, même si cela a mis encore un peu plus en exergue les dérives du football business.