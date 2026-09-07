L'OL a "matché l'encadrement salarial" de la DNCG

Un peu moins d'une semaine après la fin du mercato, l'OL a déjà eu un rendez-vous avec la DNCG. Le gendarme financier du football français a validé l'été lyonnais, comme avancé par Michael Gerlinger ce lundi.

Le mercato n'a pas été totalement à la hauteur des espérances lyonnaises. Cela ne vient pas de nous, mais bien de Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ce lundi en conférence de presse. La direction sportive de l'OL aurait aimé "une ou deux ventes supplémentaires", mais a joué "sous pression" en cherchant à ne pas affaiblir le groupe de Paulo Fonseca pour le barrage contre Fenerbahçe. Le directeur sportif et le directeur général ont ouvert la porte à des départs durant l'hiver "mais pas à n'importe quel prix", bien conscients que l'été n'a pas été à la hauteur des espérances. Néanmoins, cela ne semble pas avoir mis la puce à l'oreille de la DNCG qui avait sanctionné le club avec un encadrement de la masse salariale en juin dernier.

Gerlinger : "C'est à nous d'aider Michele Kang désormais"

Mais, une semaine après la fin du mercato, l'OL et le gendarme financier du football français ont déjà échangé et le club a respecté ses engagements. C'est en substance ce que dit Gerlinger ce lundi après-midi face à la presse. "On a matché l’encadrement de la DNCG et c’est tout bon. On a eu la réunion déjà et tout est ok pour eux. C’est plutôt un problème pour nous-mêmes sur la question de la trésorerie. Ce juin, on était encore en faillite. On a signé les documents du rachat de Kang le jour du passage devant la DNCG. C’était assez juste encore." Le directeur général a d'ailleurs rappelé à quel point la nouvelle propriétaire avait aidé à redresser la barre et que la "restructuration va prendre au moins trois ans" et que c'est à la direction "d'aider Michele Kang désormais".