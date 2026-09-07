L'OL a "matché l'encadrement salarial" de la DNCG

Un peu moins d'une semaine après la fin du mercato, l'OL a déjà eu un rendez-vous avec la DNCG. Le gendarme financier du football français a validé l'été lyonnais, comme avancé par Michael Gerlinger ce lundi.
Le mercato n'a pas été totalement à la hauteur des espérances lyonnaises. Cela ne vient pas de nous, mais bien de Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ce lundi en conférence de presse. La direction sportive de l'OL aurait aimé "une ou deux ventes supplémentaires", mais a joué "sous pression" en cherchant à ne pas affaiblir le groupe de Paulo Fonseca pour le barrage contre Fenerbahçe. Le directeur sportif et le directeur général ont ouvert la porte à des départs durant l'hiver "mais pas à n'importe quel prix", bien conscients que l'été n'a pas été à la hauteur des espérances. Néanmoins, cela ne semble pas avoir mis la puce à l'oreille de la DNCG qui avait sanctionné le club avec un encadrement de la masse salariale en juin dernier.
Gerlinger : "C'est à nous d'aider Michele Kang désormais"
Mais, une semaine après la fin du mercato, l'OL et le gendarme financier du football français ont déjà échangé et le club a respecté ses engagements. C'est en substance ce que dit Gerlinger ce lundi après-midi face à la presse. "On a matché l’encadrement de la DNCG et c’est tout bon. On a eu la réunion déjà et tout est ok pour eux. C’est plutôt un problème pour nous-mêmes sur la question de la trésorerie. Ce juin, on était encore en faillite. On a signé les documents du rachat de Kang le jour du passage devant la DNCG. C’était assez juste encore." Le directeur général a d'ailleurs rappelé à quel point la nouvelle propriétaire avait aidé à redresser la barre et que la "restructuration va prendre au moins trois ans" et que c'est à la direction "d'aider Michele Kang désormais".
Grand écart aujourd'hui où je me prends de plein fouet l'incompétence de collègues et de la hiérarchie, et lire un tel article si brillants, si compétents.
Je peux bosser chez vous dites ? Promis, je serais gentil, et je ferais pas trop de blague en présence de Michele.
Non désolé Darn, mon dossier est en haut de la pile 😉
Toi tu as dejà un bon boulot qui te permet de poster toute la journée.
Tu as raison Mical il n'y a pas de sous métier..
Mais disons qu'avec l'expérience, j'arrive à écrire des messages quand je me refugie dans l'algeco ou il ya la clim pour boire mon litre d'eau fraiche toute les 30 min, une heure, entre 2 coulages de béton ou de marteau piqueur, sinon je risque la déshydratation.
Ca me permet d'être actif sur le forum..
Et j'avoue que je me cache aussi souvent, par contre ya des jours ou le chef me garde à l'œil..
J'espère qu'un chasseur de tête... Va vraiment chasser ta tête !!!
Allez, retour à la vie normale...
Tu te ferais tellement chier dans ce monde du business-foot, alors que là tu peux enfermer ta collègue dans les chiottes, ou scotcher la gamelle de ton collègue au fond du frigo...En toute quiétude !
Ils ont vraiment mis l'accent sur le fait que c'était Kang elle-même qui avait sauvé le club, sans structure financière ou autre entreprise derrière elle ! Merci et bravo Madame, vous nous avez évité un destin à la Girondine, on peut lui être fortement reconnaissants pour ça !
Maintenant que ce point est fait, j'espère qu'uniquement le sportif sera évoqué jusqu'à décembre.
Aller l'OL !
Et bravo à Razik d'avoir posé la question qui fâche, malgré tout la réponse de Gerlinger est un peu tiède. J'aurai voulu qu'il affiche encore plus de détermination.