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Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l'OL
Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l’OL (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : Louis-Jean "aurait aimé faire mieux sur les ventes"

  • par David Hernandez

    • Si l'OL a réussi à rentrer dans les clous de la DNCG, Matthieu Louis-Jean avoue que le club n'a pas réussi à faire tout ce qu'il espérait, notamment au niveau des ventes. Néanmoins, le directeur sportif voit un groupe plus complet que la saison passée.

    Le bilan de l'été

    Ce fut un mercato assez intense qui s’est partagé en trois étapes. Il fallait faire une vente importante rapidement (Moreira), il y a eu la préparation de la pré-saison avec des signatures assez rapides pour être prêts pour la Q3 (Bidstrup, Boudache, Ouédraogo, Duranville). Il fallait être prêt tôt pour affronter cette période. On est passé dans la difficulté contre le Sparta Prague. Il y a eu une troisième partie plus compliquée, notamment au niveau des ventes. On est plutôt satisfait de l’effectif que l’on a.

    Il est plus complet, plus de complémentarité, plus de profondeurs comme le voulait Paulo (Fonseca). On était arrivé assez fatigués en mars dernier. Adaptation assez rapide pour certains. On n’a pas tout bien fait notamment sur les sorties. On aurait aimé faire mieux mais on n’a pas voulu vendre des joueurs ciblés en dessous de leur valeur. Il y a quelques fenêtres encore ouvertes, on va voir.

    Des ventes en janvier ? 

    Il y a encore beaucoup de travail, il y a peut-être des améliorations qui seront faites en janvier. On a une bonne base de travail avec ce bon début de championnat, même si ce n’était pas des oppositions très fortes. On veut faire aussi bien que la saison dernière et mieux si possible. On a budgétisé une place en Europe.

    La Ligue Europa laissée de côté ? 

    Non, c’est pour ça qu’on voulait être plus complet pour palier à la difficulté de jouer tous les trois jours. On est arrivé épuisé en mars-avril la saison passée avec notamment Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) qui avaient joué la CAN, Tyler (Morton) et Coco (Tolisso) qui avaient beaucoup joué. L’OL a toujours eu cet ADN européen, mais il faut trouver l’équilibre entre Ligue 1 et Coupe d’Europe. On est plus armé pour faire face à tout.

    Le mercato stoppé pour Fenerbahçe

    On a pris un risque avec le mercato mais il était calculé. On n’est pas passé loin. Sur la première mi-temps du retour, on n’est pas là pendant 20 minutes et ça nous coûte l’élimination. Si le but de Loïs (Openda) est validé, il y avait un espoir de qualification. La moindre erreur se paie cash et on l’a payé cash.

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