OL - Mercato : Louis-Jean "aurait aimé faire mieux sur les ventes"

Ce fut un mercato assez intense qui s’est partagé en trois étapes. Il fallait faire une vente importante rapidement (Moreira), il y a eu la préparation de la pré-saison avec des signatures assez rapides pour être prêts pour la Q3 (Bidstrup, Boudache, Ouédraogo, Duranville). Il fallait être prêt tôt pour affronter cette période. On est passé dans la difficulté contre le Sparta Prague. Il y a eu une troisième partie plus compliquée, notamment au niveau des ventes. On est plutôt satisfait de l’effectif que l’on a.

Il est plus complet, plus de complémentarité, plus de profondeurs comme le voulait Paulo (Fonseca). On était arrivé assez fatigués en mars dernier. Adaptation assez rapide pour certains. On n’a pas tout bien fait notamment sur les sorties. On aurait aimé faire mieux mais on n’a pas voulu vendre des joueurs ciblés en dessous de leur valeur. Il y a quelques fenêtres encore ouvertes, on va voir.