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Felix Bacher et Mads Bidstrup célèbrent un but lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL se sent bien à la maison

  • par Gwendal Chabas

    • Vendredi contre Auxerre, l'OL a remporté sa 13e victoire à domicile en Ligue 1 depuis 2025-2026. C'est le deuxième meilleur total, à égalité avec le PSG, sur la période.

    Après une première réception pas bien négociée contre Le Havre le 29 août, l'OL avait l'occasion de se reprendre. Vendredi, il accueillait Auxerre, une formation mal en point. Il a su faire fructifier sa supériorité, même si le score aurait pu être davantage gonflé par Loïs Openda et ses comparses (3-1). Une victoire de plus à domicile dans l'escarcelle de l'Olympique lyonnais en Ligue 1. La 13e depuis le début de l'exercice 2025-2026.

    Plus de 68% de victoires à domicile depuis août 2025

    Sur la période, il a aussi perdu à quatre reprises et concédé deux matchs nuls. Sur dix-neuf confrontations, cela donne un total de 68,4% de succès. À titre de comparaison, seule une autre écurie du championnat fait mieux : Lens. Ils ont gagné à 15 reprises à Bollaert, bien que Lorient soit venu s'y imposer ce week-end (0-1). Le PSG est également à 13, mais avec une rencontre de moins. Derrière, nous avons Marseille (12), puis le Stade Rennais (11) et Monaco (11).

    Après un déplacement sur la pelouse du Paris FC samedi, les hommes de Paulo Fonseca accueilleront Rennes le 19 septembre, juste avant la trêve. Une occasion, contre un rival direct, d'améliorer encore cette statistique.

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