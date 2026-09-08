Ligue 1 : Jérôme Brisard animera les débats lors de Paris FC - OL

Deuxième et troisième de Ligue 1, le Paris FC et l'OL s'affrontent samedi lors de la quatrième journée. C'est Jérôme Brisard qui dirigera cette affiche presque au sommet.

Oubliez les chocs contre Marseille, Lille, le PSG ou bien Monaco. Ce samedi à 20h45, l'OL, troisième de Ligue 1, se rend chez le Paris FC, deuxième. Pour Paulo Fonseca et ses hommes, ce déplacement dans la capitale s'apparente à un véritable test, le premier en championnat cette saison. On l'a vu dimanche (succès au Vélodrome 3-2), le PFC sera une équipe dangereuse, probablement candidate à l'Europe ou pas loin, dans une compétition où sa puissance financière fait pâlir la plupart de ses concurrents. Sans dire que l'Olympique lyonnais voyage chez l'ogre parisien, cette rencontre devrait nous en dire beaucoup sur les capacités du groupe, alors que la Ligue Europa se profile.

25e match de l'OL pour Jérôme Brisard

On a donc hâte de voir ce que proposeront Corentin Tolisso et ses coéquipiers, si le 4-4-2 sera encore en vigueur et si la dernière recrue, Keito Nakamura, disputera quelques minutes. En attendant, il est acté que l'arbitre en charge du match sera le bien connu Jérôme Brisard. Ce sera la 25e fois de sa carrière qu'il croisera la route des Rhodaniens. L'officiel de 40 ans l'avait déjà fait à quatre reprises au cours du précédent exercice. Notamment lors des victoires contre l'ASM (1-3) et le Paris Saint-Germain (1-2), mais aussi durant le revers face à l'OM (3-2). On l'a également aperçu régulièrement à la Var.

Monsieur Brisard ne sera évidemment pas seul dans sa mission. Ses adjoints, Alexis Auger et Aurélien Berthomieu, l'aideront depuis la touche. Il bénéficiera également du support vidéo supervisé ce week-end par Guillaume Paradis, qui avait dirigé Toulouse - OL mi-août (0-2), et Mehdi Mokhtari. Gaël Angoula, lui, indiquera les changements et le temps additionnel.