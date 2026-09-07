Mathys De Carvalho quitte l'OL et rejoint Al-Diriyah

Après 16 ans à l’Olympique lyonnais, Mathys De Carvalho quitte son club formateur pour rejoindre Al-Diriyah, en Arabie saoudite. Le milieu portugais s’est engagé pour trois saisons.

C’est désormais officiel : Mathys De Carvalho quitte l’Olympique lyonnais. Le milieu de terrain rejoint Al-Diriyah, en Arabie saoudite, où il a signé un contrat de trois ans. Barré par la concurrence dans l’entrejeu lyonnais, le joueur de 21 ans ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. L’opération va rapporter 1,1 M€, assorti d’un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert à l’OL.

22 matchs avec l’OL

Formé à Lyon, Mathys De Carvalho avait signé son premier contrat professionnel à l’été 2025. Sous les ordres de Paulo Fonseca, il a disputé 12 rencontres de Ligue 1, 8 en Ligue Europa avec l’équipe première, une en Coupe de France et une en tour préliminaire de Ligue des Champions.

Plusieurs anciens de Ligue 1 à Al-Diriyah

À Al-Diriyah, Mathys De Carvalho retrouvera plusieurs joueurs bien connus du championnat français, parmi lesquels Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot et Gaëtan Laborde. Cette arrivée permet à l’OL de libérer une place dans un effectif particulièrement fourni, tout en récupérant une indemnité de transfert.