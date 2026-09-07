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OL - TKYDG : suivez en direct "Tant qu'il y aura des Gones"

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient pour un nouveau numéro. Au programme, la victoire de l'OL contre Auxerre, le changement tactique de Paulo Fonseca ainsi que la fin du mercato avec le bilan fait par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger.

    C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour l'Olympique lyonnais et donc pour "Tant qu'il y aura des Gones". Ce lundi à partir de 19h en direct, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et notre troisième chroniqueur Baptiste Monveneur débriferont de l'actualité lyonnaise. Un programme plutôt chargé avec un retour sur la victoire de l'OL contre Auxerre. Un deuxième succès en Ligue 1 qui permet de retrouver le sourire après une dernière semaine difficile.

    Ces trois points portent notamment le sceau des recrues estivales mais aussi d'un changement tactique avec un passage en 4-4-2 losange. Ce nouveau système fera l'objet d'un débat sur le plateau de TKYDG pour savoir si cela reste une solution viable ou non. Enfin, l'émission se terminera avec un bilan mercato puisque Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont pris la parole ce lundi en milieu d'après-midi.

    Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch.

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