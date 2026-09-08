Mercato : Louis-Jean réagit à la piste Benzema à l’OL

Le directeur sportif de l’Olympique lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a confirmé l’existence d’un contact avec un intermédiaire au sujet de Karim Benzema cet été. Mais le dossier n’est jamais allé plus loin, notamment en raison des engagements contractuels de l’attaquant avec l’Arabie saoudite.

La rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’Olympique lyonnais a circulé ces derniers jours. Elle ne serait toutefois jamais devenue une véritable piste pour le club rhodanien. Interrogé sur les informations publiées par L’Équipe, Matthieu Louis-Jean a reconnu l’existence d’un contact, tout en minimisant la portée des échanges. « Presque du fantasme. Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles », a expliqué le dirigeant lyonnais.

Un dossier rapidement abandonné

Selon Matthieu Louis-Jean, l’OL devait alors recruter un attaquant dans l’urgence. Les dirigeants avaient notamment avancé sur le dossier Loïs Openda, finalement arrivé à Lyon. Dans ce contexte, le club n’a pas souhaité approfondir la piste menant à l’ancien Ballon d’Or. « On n’a pas été plus loin, on devait signer un attaquant rapidement, on travaillait sur Openda », a-t-il précisé.

Même si Karim Benzema est désormais libre de tout contrat avec Al-Hilal, son engagement avec la Fédération saoudienne compliquait fortement un éventuel retour en France. « Il est toujours sous contrat avec la Fédération saoudienne, on n’est pas allé plus loin », a ajouté Louis-Jean. Le directeur sportif lyonnais a également tenu à saluer le parcours de l’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid. « C’est un immense joueur », a-t-il reconnu, avant de préciser qu’il n’avait pas échangé directement avec lui : « Je n’ai pas été plus loin et je n’ai pas parlé avec lui. »