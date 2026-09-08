Actualités
Le Lyonnais Karim Benzema lors du Ballon d’Or 2022.

Mercato : Louis-Jean réagit à la piste Benzema à l’OL

  • par Alban Nivet

    • Le directeur sportif de l’Olympique lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a confirmé l’existence d’un contact avec un intermédiaire au sujet de Karim Benzema cet été. Mais le dossier n’est jamais allé plus loin, notamment en raison des engagements contractuels de l’attaquant avec l’Arabie saoudite.

    La rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’Olympique lyonnais a circulé ces derniers jours. Elle ne serait toutefois jamais devenue une véritable piste pour le club rhodanien. Interrogé sur les informations publiées par L’Équipe, Matthieu Louis-Jean a reconnu l’existence d’un contact, tout en minimisant la portée des échanges. « Presque du fantasme. Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles », a expliqué le dirigeant lyonnais.

    Un dossier rapidement abandonné

    Selon Matthieu Louis-Jean, l’OL devait alors recruter un attaquant dans l’urgence. Les dirigeants avaient notamment avancé sur le dossier Loïs Openda, finalement arrivé à Lyon. Dans ce contexte, le club n’a pas souhaité approfondir la piste menant à l’ancien Ballon d’Or. « On n’a pas été plus loin, on devait signer un attaquant rapidement, on travaillait sur Openda », a-t-il précisé.

    Même si Karim Benzema est désormais libre de tout contrat avec Al-Hilal, son engagement avec la Fédération saoudienne compliquait fortement un éventuel retour en France. « Il est toujours sous contrat avec la Fédération saoudienne, on n’est pas allé plus loin », a ajouté Louis-Jean. Le directeur sportif lyonnais a également tenu à saluer le parcours de l’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid. « C’est un immense joueur », a-t-il reconnu, avant de préciser qu’il n’avait pas échangé directement avec lui : « Je n’ai pas été plus loin et je n’ai pas parlé avec lui. »

    à lire également
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : Jérôme Brisard animera les débats lors de Paris FC - OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : Jérôme Brisard animera les débats lors de Paris FC - OL 08:00
    Mercato : Louis-Jean réagit à la piste Benzema à l’OL 07:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Mathys De Carvalho quitte l'OL et rejoint Al-Diriyah 07/09/26
    L'OL retrouve le sourire face à Auxerre... les recrues frappent fort ! 07/09/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    La direction de l'OL fera le point avec Fonseca plus tard 07/09/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 récoltent leurs premiers points 07/09/26
    Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l'OL
    OL - Mercato : Louis-Jean "aurait aimé faire mieux sur les ventes" 07/09/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL a "matché l'encadrement salarial" de la DNCG 07/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana et Ernest Nuamah lors d'OL - Sparta Prague
    OL - Mercato : Louis-Jean concède un "épisode complexe" avec Fofana et l'entourage 07/09/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL - Mercato : revivez la conférence de presse de Louis-Jean et Gerlinger 07/09/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Fathallah et quatre autres Lyonnaises rejoindront l’équipe de France U18 07/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Coupe du monde U20 : Rafalski (OL Lyonnes) et les Bleuettes accrochées par la Corée du Sud 07/09/26
    Fabio Grosso lors de sa conférence avant OL - Metz
    Fabio Grosso (ex-OL) déjà remercié par la Fiorentina après quatre matchs 07/09/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Manchester United avait également des vues sur Tagliafico 07/09/26
    Des supporters devant le Parc OL
    À partir d’OL - Rennes, une application sera obligatoire pour rentrer au stade 07/09/26
    Ainsley Maitland-Niles avec Everton
    Ainsley Maitland-Niles (ex-OL) s'illustre déjà avec Everton 07/09/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Ligue 1 : l'OL et le Paris FC dauphins de Monaco, avant de se retrouver samedi 07/09/26
    Loïs Openda lors d'OL - Auxerre.
    OL : Openda trop pressé mais très indispensable déjà 07/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut