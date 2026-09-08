Une grosse semaine après les violents incidents lors d'OL - Le Havre, Michael Gerlinger est revenu sur ces faits divers qui polluent l'actualité du club. S'il assure que l'Olympique lyonnais prendra ses responsabilités, il demande à l'État de l'aider.

Malheureusement, l'OL n'en a pas fini avec cette actualité. Le 29 août dernier, lors de la réception du Havre, plusieurs incidents ont été relevés. Des agressions, notamment d'un adolescent de 17 ans et d'un couple, ont eu lieu en marge du match. Forcément, cela déteint sur l'Olympique lyonnais, d'autant plus que ce n'est pas une première ces dernières années. Alors Michael Gerlinger n'a pas pu échapper à plusieurs questions sur ce sujet lundi durant la conférence de presse.

D'abord sa réaction à ces faits divers. "Le club doit continuer à travailler avec les groupes. J’ai beaucoup parlé avec eux depuis mon arrivée, a confié le directeur général. On ne veut pas voir ça dans notre stade. C’est une violence de malade. Ce ne sont pas des personnes qui aiment le foot, ce sont des gens qui ont des problèmes. On avait l’impression que cela fonctionnait bien dans l'enceinte… mais nous avons eu des incidents à l'extérieur."

"On ne peut prendre des décisions que sur des faits établis"

Quant aux actions possibles pour les Rhodaniens, elles arriveront vraisemblablement après les conclusions de la justice. "On a besoin de l’aide de l’État et de la police. J’ai parlé avec la préfecture, ils sont en train de finaliser leurs enquêtes. Je suis juriste à la base… Beaucoup de personnes m’ont envoyé des messages ces derniers jours pour me dire de faire ceci ou cela. Non. On ne peut pas gérer ça seul, surtout quand c’est en dehors du stade, a affirmé le dirigeant. On ne peut prendre des décisions que sur des faits établis. Nous acterons des mesures à ce moment-là. Nous prendrons celles que nous pouvons prendre : les interdictions de stade, de rassemblement… Mais le plus important, c’est qu’il y ait des sanctions pénales sévères pour ces gens-là."

On ajoutera que ces tristes événements ont un impact non seulement sur les victimes, mais aussi sur le reste des spectateurs. Et même sur les employés d'OL Vallée, qui se trouvent parfois en première ligne. "Si tu travailles autour du stade, ça commence à avoir peur, bien sûr. Dans les années 80, c’était pire qu’aujourd’hui, les années 90, ce n'était pas joli non plus. Ce n’est pas nouveau ce qu’on voit, mais ce qui me choque, c’est la violence. Je ne comprends pas comment on peut faire des choses pareilles." À vrai dire, pas grand monde ne comprend comment il est possible d'en arriver là. Une table ronde doit prochainement se tenir en présence de la préfecture, des communes et des différentes parties concernées à ce propos.