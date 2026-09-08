Le parquet de Lyon a annoncé à l'AFP que deux suspects seront jugés en février concernant l'agression raciste subie par Meriem Bouchedda et son mari. Le couple a subi des violences à l'issue de la rencontre entre Lyon et Le Havre (1-1), le 29 août.

Comme l'a expliqué Michael Gerlinger lundi, "les enquêtes se finalisent". Dix jours après les incidents en marge d'OL - Le Havre, les premiers résultats commencent à tomber. Vendredi, les forces de l'ordre ont arrêté trois hommes dans l’agglomération lyonnaise suite à l'agression de Meriem Bouchedda, élue à Rillieux-la-Pape, et de son mari. Parmi eux, deux suspects seront jugés en février, a indiqué le parquet de Lyon à l'AFP.

Rappelons que les hommes âgés d'une trentaine d'années possédaient tous un casier judiciaire. L'un d'entre eux est ressorti libre, sans poursuite. Les deux autres devant le tribunal correctionnel le 18 février pour "violences en réunion suivies d'incapacité totale de travail." Les jours d'ITT sont supérieurs à huit pour la représentante locale.

Une autre enquête est en cours

Parallèlement à cette affaire, deux jeunes hommes, dont un âgé de 17 ans, ont été roués de coups avant la rencontre. Mais "aucun élément, à ce stade, ne permet de lier les deux séquences", expliquait une source proche du dossier. Une enquête est également en cours concernant cette autre attaque. Pour le moment : "l'hypothèse privilégiée est celle d'une rixe entre deux groupes de supporters antagonistes, qui pourraient s'être donné rendez-vous."