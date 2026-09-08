Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année"

Vicki Becho félicitée par les joueuses d’OL Lyonnes après son but contre le PSG (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Être intraitable en France suffira-t-il ? Ce mardi, France Football a dévoilé le nom des équipes féminines candidates au titre de "club de l'année". OL Lyonnes s'y trouve.

Ces dernières années, le vainqueur de la Ligue des champions raflait la mise. Donc si l'on en croit la tendance du palmarès France Football depuis 2023, le trophée de "club de l'année" devrait revenir au FC Barcelone, qui a remporté la compétition aux dépens d'OL Lyonnes en mai dernier (0-4). Réponse le 26 octobre prochain, lors de la grande cérémonie du Ballon d'Or. En attendant, on connaît le nom des écuries en lice pour le titre.

Le Barça en favori avec son succès en Ligue des champions

Le Barça et les Lyonnaises en font partie. Rappelons qu'au-delà du statut de finaliste de la Coupe d'Europe, les joueuses de Jonatan Giráldez ont soulevé le championnat et les coupes nationales. Comme les Catalanes, qui seront favorites. Elles avaient déjà empoché la distinction en 2023 et 2024. C'est Arsenal qui était reparti avec le gros lot l'an dernier. Les Londoniennes ne figurent pas dans la liste.

Au contraire de Manchester City, champion d'Angleterre, et du Club América, qui s'est imposé en Coupe des champions de la CONCACAF. Quatre formations, une seule gagnante.