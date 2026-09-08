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Mercato : le jeune Kylian Negri (17 ans) a prolongé à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Joueur des U19, Kylian Negri a paraphé un nouveau contrat avec l'OL. Le défenseur ou milieu de terrain de 17 ans est arrivé au club en 2016.

    Il était titulaire dimanche lors du troisième match des U19 de Karim Bounouara à Metz (2-2). Kylian Negri a joué toute la rencontre dans l'entrejeu, lui le milieu défensif. Juste avant, le footballeur de la génération 2009 avait annoncé sa prolongation avec l'Olympique lyonnais, sans donner la date d'échéance. Il a communiqué la nouvelle sur Instagram, remerciant notamment "le club pour sa confiance". "Cette nouvelle étape marque le début d’une histoire que je souhaite écrire avec ambition, travail et détermination", a écrit celui qui peut également évoluer en défense centrale.

    Il a débuté le football à l'US Majolaine Meyzieu

    Le natif d'Aix-les-Bains, âgé de 17 ans, a participé aux trois affiches de championnat des U19 de l'OL. Il a été deux fois dans le 11 et remplaçant à une reprise sur ce début d'exercice. Un garçon du cru, puisqu'avant de rejoindre les Rhodaniens en 2016, il a débuté le football chez le voisin, l'US Majolaine Meyzieu, où il a évolué en U6 entre 2015 et 2016. Rappelons qu'il compte neuf capes avec l'équipe de France U16 en 2024-2025.

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