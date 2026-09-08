L’Olympique lyonnais affiche un gros volume de courses depuis le début de la saison. Avec 141 sprints et 112,4 kilomètres parcourus par match, les Lyonnais se classent parmi le top des meilleurs championnats européens dans ces deux catégories.

L’Olympique lyonnais ne se contente pas de produire des statistiques offensives ou défensives. Son activité physique le place parmi les équipes les plus impressionnantes d’Europe. Les données de Sofascore, visibles après les premières journées de championnat, mettent en évidence le travail physique des joueurs de Paulo Fonseca.

Troisième équipe européenne sur les sprints

Avec une moyenne de 141 sprints par match, l’OL occupe la troisième place des cinq principaux championnats européens. Seuls le FC Barcelone, premier avec 150,5 courses à haute intensité, et l’AJ Auxerre, deuxième avec 150,3, devancent les Rhodaniens. Le RC Lens complète le podium français avec 140 sprints par rencontre. L’OL fait mieux que Le Mans, qui affiche une moyenne de 137,7 sprints, ainsi que Rennes, à 129,7. Les partenaires de Mads Bidstrup figurent donc parmi les formations qui multiplient le plus les courses à haute intensité. Une donnée qui témoigne de l’activité du groupe, notamment dans les phases de pressing et de replacement.

L’OL troisième sur la distance parcourue

Le classement est également favorable à l’Olympique lyonnais concernant la distance totale parcourue. Avec 112,4 kilomètres par sortie, il se retrouve à la troisième place des cinq grandes compétitions, hors Premier League.

Six rivaux de Ligue 1 occupent les premières positions européennes (toujours hors Angleterre) : le Stade Rennais, leader avec 114,9 kilomètres, et Le Mans, deuxième avec 114,1 kilomètres. L’OL complète donc le podium, devant Lorient (109,7 km), Angers (109,6 km) et Strasbourg (108,8 km). Les données placent également les Rhodaniens devant les meilleures écuries espagnoles, allemandes et italiennes.

En Espagne, Valence arrive en tête avec 108,5 kilomètres par match, tandis que le FC Barcelone affiche 105,1 kilomètres. En Allemagne, Schalke 04 domine avec 108,7 kilomètres, devant le Bayern Munich (107,8 km). En Italie, Monza mène le classement avec 105,4 kilomètres.

Une identité davantage basée sur l’intensité cette année ?

Ces deux classements illustrent sa capacité à maintenir un volume de courses important sur l’ensemble d’une rencontre. Les coéquipiers de Loïs Openda se distinguent à la fois par le nombre de sprints réalisés et par la distance totale parcourue. Ces statistiques ne suffisent pas à résumer les performances de l’équipe, mais elles confirment une tendance : depuis le début de l'exercice, l’Olympique lyonnais fait partie des formations les plus actives physiquement. À noter toutefois : ces données restent à prendre avec un peu de recul. Nous ne sommes qu’en début de saison, et il faudra attendre les prochaines semaines pour voir si l’OL maintient ce niveau d’intensité.