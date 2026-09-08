OL Lyonnes sera bien représenté au Ballon d'Or. L'entraîneur, Jonatan Giráldez, est nommé, ainsi que cinq de ses joueuses.
Demi-finaliste de la Ligue des champions et vainqueur de toutes les compétitions françaises, OL Lyonnes fait partie des équipes qui ont marqué la saison 2025-2026. D'ailleurs, il figure parmi les formations nommées pour le titre de "club de l'année" France Football, dans le cadre du Ballon d'Or. Pour ce grand rendez-vous annuel du football, dont la cérémonie aura lieu le 26 octobre, les Rhodaniennes seront en nombre.
Dumornay bien classée ?
Parmi les meilleures joueuses qui postulent pour la récompense individuelle suprême, trois portent le maillot lyonnais : Selma Bacha, Wendie Renard, Melchie Dumornay et Caroline Weir (qui évoluait au Real Madrid). Elles font partie du top 30 pour la période allant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026. Ainsi, malgré une superbe CAN (qui n'est pas prise en considération), Tabitha Chawinga n'entre pas dans la liste. Pour les gardiennes également, pas de Christiane Endler à l'horizon.
Dans les autres catégories, Jonatan Giráldez se trouve à la table des meilleurs entraîneurs. Il est aux côtés d'Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japon), Elena Sadiku (BK Häcken) et Pere Romeu (FC Barcelone). Chez les U21, on retrouve Lily Yohannes, qui a réalisé un très bon premier exercice dans l'Hexagone. Elle concourt au trophée des "jeunes talents". Deux Barcelonaises lui font face : Clara Serrajordi et Vicky López, victorieuse en 2025 et à nouveau favorite. Sans oublier la prolifique Felicia Schröder (aujourd'hui au Real Madrid) et la défenseure de Chelsea Veerle Buurman.
Melchie finira top 5, mais pas sur qu'on la voit sur le podium.
Les classements de nos joueuses :
2025 :
#18 Dumornay, #26 Heaps
2024 :
#5 Heaps, #14 Hegerberg, #16 Chawinga (au PSG)
2023 :
#14 Diani (au PSG), #26 Renard
2022 :
#7 Hegerberg, #8 Renard, #9 Macario, #12 Endler, #14 Bacha (Ada, Wendie, Catarina auraient du être plus haut)
2021 :
#12 Endler (au PSG), #20 Renard
2019 :
#4 Hegerberg, #6 Renard, #10 Marozsan, #11 Henry, #20 Bouhaddi
2018 :
#1 Hegerberg, #3 Marozsan, #6 Bronze, #7 Henry, #8 Renard, #12 Kumagai, #13 Majri
Melchie ce sera pour 2027, il faut juste qu'elle gagne la LDC, et qu'elle ne se fasse pas une grosse blessure.
Difficile, tout de même. Il y a la Coupe du Monde, et Haiti n'est pas encore qualifié... Même qualifié, sur une année de CDM, c'est souvent la joueuse star de celle-ci qui remporte le gros lot (Rapinoe en 2019, Bonmati en 2023). La seule Putellas fut Ballon d'Or sans participer à l'Euro 2022, devant Mead qui avait été joueuse du tournoi (de mémoire ?). En 2025, Bonmati est à nouveau BO en ne gagnant pas l'Euro (mais il n'y avait pas vraiment de candidate qui se dégageait réellement), devant Caldentey qui aurait du le remporter, et Russo, double vainqueure (UWCL, Euro), qui avait de bons arguments également.
Je vois bien Melchie sur le podium dans les trois , c'est l'effet visuel qui les départagera et sur ceci Melchie n'est pas en reste.....