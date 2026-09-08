OL Lyonnes sera bien représenté au Ballon d'Or. L'entraîneur, Jonatan Giráldez, est nommé, ainsi que cinq de ses joueuses.

Demi-finaliste de la Ligue des champions et vainqueur de toutes les compétitions françaises, OL Lyonnes fait partie des équipes qui ont marqué la saison 2025-2026. D'ailleurs, il figure parmi les formations nommées pour le titre de "club de l'année" France Football, dans le cadre du Ballon d'Or. Pour ce grand rendez-vous annuel du football, dont la cérémonie aura lieu le 26 octobre, les Rhodaniennes seront en nombre.

Dumornay bien classée ?

Parmi les meilleures joueuses qui postulent pour la récompense individuelle suprême, trois portent le maillot lyonnais : Selma Bacha, Wendie Renard, Melchie Dumornay et Caroline Weir (qui évoluait au Real Madrid). Elles font partie du top 30 pour la période allant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026. Ainsi, malgré une superbe CAN (qui n'est pas prise en considération), Tabitha Chawinga n'entre pas dans la liste. Pour les gardiennes également, pas de Christiane Endler à l'horizon.

Dans les autres catégories, Jonatan Giráldez se trouve à la table des meilleurs entraîneurs. Il est aux côtés d'Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japon), Elena Sadiku (BK Häcken) et Pere Romeu (FC Barcelone). Chez les U21, on retrouve Lily Yohannes, qui a réalisé un très bon premier exercice dans l'Hexagone. Elle concourt au trophée des "jeunes talents". Deux Barcelonaises lui font face : Clara Serrajordi et Vicky López, victorieuse en 2025 et à nouveau favorite. Sans oublier la prolifique Felicia Schröder (aujourd'hui au Real Madrid) et la défenseure de Chelsea Veerle Buurman.