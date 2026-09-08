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Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich – OL (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

Mercato : avec De Carvalho, l'OL se rapproche des 65 M€ de vente cet été

  • par Gwendal Chabas

    • La vente de Mathys De Carvalho lundi améliore très légèrement le bilan financier de l'OL. Cet été, il a vendu pour presque 65 M€.

    Ce n'est pas cette opération qui va régler les soucis financiers de l'OL. Malgré tout, elle participe à rendre sa situation moins délicate vis-à-vis des autorités qui surveillent tout ça. Lundi soir, il a annoncé le départ de Mathys De Carvalho, un pur produit du centre de formation. Contre 1,1 million d'euros, et 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert, il jouera désormais pour Al-Diriyah.

    "Seulement" 34,6 M€ pour l'exercice 2026-2027

    C'est la quatrième vente de l'Olympique lyonnais cet été, après Afonso Moreira (29,5 M€ à Leverkusen), Ainsley Maitland-Niles (3,5 M€ à Everton) et Malick Fofana (30 M€ à Sunderland). Les Rhodaniens ont empoché, sans prendre en compte les bonus et autres, 64,1 millions d'euros cet été. "On n’a pas tout bien fait, notamment sur les cessions. On aurait aimé faire mieux, mais on n’a pas voulu brader des joueurs ciblés en dessous de leur valeur", résumait Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, à ce sujet lundi.

    Un total visiblement insuffisant, en tout cas en deçà des objectifs. Même si d'autres départs aideront pour la masse salariale (Duje Caleta-Car et le prêt d'Orel Mangala). "Il y a encore beaucoup de travail, il y a peut-être des améliorations qui seront faites en janvier", a reconnu à demi-mots le dirigeant. Surtout que le cas Afonso Moreira est pris en compte dans le bilan 2025-2026. Pour 2026-2027, l'OL a jusqu'au 30 juin pour réaliser quelques économies supplémentaires. Mais cela dépendra également des résultats sportifs.

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